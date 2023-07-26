وصول 504.083 حاجاً إلى المدينة المنورة
314.341 منهم غادروا إلى المشاعر المقدسة
بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة أمس 504.083 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.
وبينت الإحصائية أن 314.341 حاجاً غادروا المدينة المنورة، متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام.
وبلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 189.717 حاجاً.
وصول 504.083 حاجاً إلى المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2019-07-25
بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة أمس 504.083 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.
وبينت الإحصائية أن 314.341 حاجاً غادروا المدينة المنورة، متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام.
وبلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 189.717 حاجاً.
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
01:55 PM
وصول 504.083 حاجاً إلى المدينة المنورة
314.341 منهم غادروا إلى المشاعر المقدسة
بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة أمس 504.083 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.
وبينت الإحصائية أن 314.341 حاجاً غادروا المدينة المنورة، متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام.
وبلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 189.717 حاجاً.