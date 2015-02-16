النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التراث" تسجّل حضورها بـ"صنع في السعودية" عبر الحرف اليدوية

المعرض يقام في واجهة الرياض خلال الفترة من 13 لـ16 فبراير الجاري

شاركت هيئة التراث ممثلة في قطاع الحرف والصناعات اليدوية في فعاليات معرض "صنع في السعودية"، المقام في واجهة الرياض خلال الفترة من 13 إلى 16 فبراير الجاري.

ويستعرض جناح الهيئة الجهود والإنجازات المتعلقة بالتراث التي تمت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عرض المنتجات اليدوية في مختلف الحرف لزوار المعرض.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش: "حضرنا في المعرض من خلال الشراكة التي تجمع وزارة الثقافة مع وزارة الصناعة، وقد قطعنا مسافة كبيرة عبر هذا التعاون الذي أثمر تفعيل دور الحرف والصناعات اليدوية"، مفيدًا بأن جناح الهيئة يشرح للزوار أهمية القطاع بمجالاته المختلفة كالتدريب، وتطوير المنتجات، والتسويق، والهدايا وتزيين المحلات".

وأضاف: "طموحنا هو أن يتطور مجال الحرف والصناعات اليدوية، وينتقل من قطاع ناشئ إلى مرحلة الاحترافية والتميّز حتى ينافس الصناعات الأخرى، ونرى أنه من الممكن أن يتحوّل إلى قطاع منتج".

ونوّه إلى أنه سجّل نقلة نوعية العام الماضي بعد تأسيس الشركة السعودية للصناعات اليدوية، التي تعود لهيئة التراث.

وتتضمن مشاركة الهيئة في المعرض خلال جناحها الخاص، مسارًا يشرح من خلاله ويُعرف الحرفيين بآلية التسجيل ببرنامج "صنع في السعودية"، ويُزودهم بالمعلومات والمميزات التي تخص الملتحقين بالبرنامج، ويُعرف بمهام قطاع الحرف اليدوية وإبراز مهامه وإنجازاته.

هيئة التراث صنع في السعودية الحرف اليدوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التراث" تسجّل حضورها بـ"صنع في السعودية" عبر الحرف اليدوية
سبق

شاركت هيئة التراث ممثلة في قطاع الحرف والصناعات اليدوية في فعاليات معرض "صنع في السعودية"، المقام في واجهة الرياض خلال الفترة من 13 إلى 16 فبراير الجاري.

ويستعرض جناح الهيئة الجهود والإنجازات المتعلقة بالتراث التي تمت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عرض المنتجات اليدوية في مختلف الحرف لزوار المعرض.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش: "حضرنا في المعرض من خلال الشراكة التي تجمع وزارة الثقافة مع وزارة الصناعة، وقد قطعنا مسافة كبيرة عبر هذا التعاون الذي أثمر تفعيل دور الحرف والصناعات اليدوية"، مفيدًا بأن جناح الهيئة يشرح للزوار أهمية القطاع بمجالاته المختلفة كالتدريب، وتطوير المنتجات، والتسويق، والهدايا وتزيين المحلات".

وأضاف: "طموحنا هو أن يتطور مجال الحرف والصناعات اليدوية، وينتقل من قطاع ناشئ إلى مرحلة الاحترافية والتميّز حتى ينافس الصناعات الأخرى، ونرى أنه من الممكن أن يتحوّل إلى قطاع منتج".

ونوّه إلى أنه سجّل نقلة نوعية العام الماضي بعد تأسيس الشركة السعودية للصناعات اليدوية، التي تعود لهيئة التراث.

وتتضمن مشاركة الهيئة في المعرض خلال جناحها الخاص، مسارًا يشرح من خلاله ويُعرف الحرفيين بآلية التسجيل ببرنامج "صنع في السعودية"، ويُزودهم بالمعلومات والمميزات التي تخص الملتحقين بالبرنامج، ويُعرف بمهام قطاع الحرف اليدوية وإبراز مهامه وإنجازاته.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
04:45 PM

"التراث" تسجّل حضورها بـ"صنع في السعودية" عبر الحرف اليدوية

المعرض يقام في واجهة الرياض خلال الفترة من 13 لـ16 فبراير الجاري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
102

شاركت هيئة التراث ممثلة في قطاع الحرف والصناعات اليدوية في فعاليات معرض "صنع في السعودية"، المقام في واجهة الرياض خلال الفترة من 13 إلى 16 فبراير الجاري.

ويستعرض جناح الهيئة الجهود والإنجازات المتعلقة بالتراث التي تمت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عرض المنتجات اليدوية في مختلف الحرف لزوار المعرض.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش: "حضرنا في المعرض من خلال الشراكة التي تجمع وزارة الثقافة مع وزارة الصناعة، وقد قطعنا مسافة كبيرة عبر هذا التعاون الذي أثمر تفعيل دور الحرف والصناعات اليدوية"، مفيدًا بأن جناح الهيئة يشرح للزوار أهمية القطاع بمجالاته المختلفة كالتدريب، وتطوير المنتجات، والتسويق، والهدايا وتزيين المحلات".

وأضاف: "طموحنا هو أن يتطور مجال الحرف والصناعات اليدوية، وينتقل من قطاع ناشئ إلى مرحلة الاحترافية والتميّز حتى ينافس الصناعات الأخرى، ونرى أنه من الممكن أن يتحوّل إلى قطاع منتج".

ونوّه إلى أنه سجّل نقلة نوعية العام الماضي بعد تأسيس الشركة السعودية للصناعات اليدوية، التي تعود لهيئة التراث.

وتتضمن مشاركة الهيئة في المعرض خلال جناحها الخاص، مسارًا يشرح من خلاله ويُعرف الحرفيين بآلية التسجيل ببرنامج "صنع في السعودية"، ويُزودهم بالمعلومات والمميزات التي تخص الملتحقين بالبرنامج، ويُعرف بمهام قطاع الحرف اليدوية وإبراز مهامه وإنجازاته.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,049
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة