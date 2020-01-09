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مصرع والد الفنان المصري إيهاب توفيق في حريق كبير

اندلع فجرًا وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة

اندلع حريق كبير في منزل والد المطرب المصري إيهاب توفيق؛ مما أدى إلى وفاة والده، حسب ما كشفته تقارير صحفية محلية، الخميس.

ونقل موقع "مصراوي" الإخباري عن مصدر أمني في القاهرة، أن والد الفنان لَقِيَ مصرعه في الحريق الذي نشب بمنزله الواقع في حي مدينة نصر بمدينة القاهرة.

أكد المصدر أن الحريق تمت السيطرة عليه قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، بعد الدفع بـ8 سيارات إطفاء.

ووفق "سكاي نيوز"، كشفت التحريات أن مصدر الحريق الذي نشب في الفيلا، مدفأة في الطابق الأول، وأن والد إيهاب توفيق توفي جراء الاختناق.

وقال إيهاب توفيق لـ"مصراوي": إن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح الخميس أثناء وجوده بالطابق الثاني من الفيلا.

وأضاف: "عندما شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول -حيث يقيم والدي- ركضت لأحاول إنقاذه؛ إلا أن النيران وكثافة الدخان حالت دون ذلك".

وتابع: "لم يستطع أحد الدخول له قبل وفاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله".

إيهاب توفيق وفاة والد إيهاب توفيق

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مصرع والد الفنان المصري إيهاب توفيق في حريق كبير
سبق

اندلع حريق كبير في منزل والد المطرب المصري إيهاب توفيق؛ مما أدى إلى وفاة والده، حسب ما كشفته تقارير صحفية محلية، الخميس.

ونقل موقع "مصراوي" الإخباري عن مصدر أمني في القاهرة، أن والد الفنان لَقِيَ مصرعه في الحريق الذي نشب بمنزله الواقع في حي مدينة نصر بمدينة القاهرة.

أكد المصدر أن الحريق تمت السيطرة عليه قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، بعد الدفع بـ8 سيارات إطفاء.

ووفق "سكاي نيوز"، كشفت التحريات أن مصدر الحريق الذي نشب في الفيلا، مدفأة في الطابق الأول، وأن والد إيهاب توفيق توفي جراء الاختناق.

وقال إيهاب توفيق لـ"مصراوي": إن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح الخميس أثناء وجوده بالطابق الثاني من الفيلا.

وأضاف: "عندما شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول -حيث يقيم والدي- ركضت لأحاول إنقاذه؛ إلا أن النيران وكثافة الدخان حالت دون ذلك".

وتابع: "لم يستطع أحد الدخول له قبل وفاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله".

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
12:35 PM

مصرع والد الفنان المصري إيهاب توفيق في حريق كبير

اندلع فجرًا وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,316

اندلع حريق كبير في منزل والد المطرب المصري إيهاب توفيق؛ مما أدى إلى وفاة والده، حسب ما كشفته تقارير صحفية محلية، الخميس.

ونقل موقع "مصراوي" الإخباري عن مصدر أمني في القاهرة، أن والد الفنان لَقِيَ مصرعه في الحريق الذي نشب بمنزله الواقع في حي مدينة نصر بمدينة القاهرة.

أكد المصدر أن الحريق تمت السيطرة عليه قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، بعد الدفع بـ8 سيارات إطفاء.

ووفق "سكاي نيوز"، كشفت التحريات أن مصدر الحريق الذي نشب في الفيلا، مدفأة في الطابق الأول، وأن والد إيهاب توفيق توفي جراء الاختناق.

وقال إيهاب توفيق لـ"مصراوي": إن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح الخميس أثناء وجوده بالطابق الثاني من الفيلا.

وأضاف: "عندما شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول -حيث يقيم والدي- ركضت لأحاول إنقاذه؛ إلا أن النيران وكثافة الدخان حالت دون ذلك".

وتابع: "لم يستطع أحد الدخول له قبل وفاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله".

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