النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرازيل: رقم قياسي جديد لضحايا كورونا بتسجيل 1262 وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء الثلاثاء: إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ رقمًا قياسيًّا جديدًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت 28936 إصابة جديدة بالفيروس و1262 وفاة؛ ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 555383 والوفيات إلى 31199.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
البرازيل: رقم قياسي جديد لضحايا كورونا بتسجيل 1262 وفاة
سبق

قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء الثلاثاء: إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ رقمًا قياسيًّا جديدًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت 28936 إصابة جديدة بالفيروس و1262 وفاة؛ ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 555383 والوفيات إلى 31199.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
08:46 AM

البرازيل: رقم قياسي جديد لضحايا كورونا بتسجيل 1262 وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
232

قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء الثلاثاء: إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ رقمًا قياسيًّا جديدًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت 28936 إصابة جديدة بالفيروس و1262 وفاة؛ ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 555383 والوفيات إلى 31199.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,790
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,137
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,164
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,845

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة