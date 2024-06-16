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"بلدية عنيزة" تغلق موقعين تجاريين بعد رصد حالات لـ"كورونا"

طُبقت الإجراءات الاحترازية وعزلت المخالطين

أغلقت بلدية عنيزة موقعين تجاريين بعد وجود حالات إيجابية لفيروس كورونا لدى عددٍ من الموظفين، وطُبقت بعدها الإجراءات المتبعة تمثلت بعزل المخالطين 14 يومًا وتعقيم المواقع بشكل يومي.

يأتي ذلك ضمن أعمال البلدية مع اللجنة المشتركة لمكافحة فيروس كورونا بعنيزة، والجولات الرقابية التي تقوم بها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدية عنيزة" تغلق موقعين تجاريين بعد رصد حالات لـ"كورونا"
سبق

أغلقت بلدية عنيزة موقعين تجاريين بعد وجود حالات إيجابية لفيروس كورونا لدى عددٍ من الموظفين، وطُبقت بعدها الإجراءات المتبعة تمثلت بعزل المخالطين 14 يومًا وتعقيم المواقع بشكل يومي.

يأتي ذلك ضمن أعمال البلدية مع اللجنة المشتركة لمكافحة فيروس كورونا بعنيزة، والجولات الرقابية التي تقوم بها.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
10:14 PM

"بلدية عنيزة" تغلق موقعين تجاريين بعد رصد حالات لـ"كورونا"

طُبقت الإجراءات الاحترازية وعزلت المخالطين

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بدر العتيبي - عنيزة
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أغلقت بلدية عنيزة موقعين تجاريين بعد وجود حالات إيجابية لفيروس كورونا لدى عددٍ من الموظفين، وطُبقت بعدها الإجراءات المتبعة تمثلت بعزل المخالطين 14 يومًا وتعقيم المواقع بشكل يومي.

يأتي ذلك ضمن أعمال البلدية مع اللجنة المشتركة لمكافحة فيروس كورونا بعنيزة، والجولات الرقابية التي تقوم بها.

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