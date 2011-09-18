النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفارة المملكة للراغبين في القدوم إلى بريطانيا: التزموا بإجراءات السفر الجديدة

حزمة من القرارات الجديدة بهدف تخفيف القيود المفروضة وإلغاء نظام الألوان

دعت سفارة المملكة لدى بريطانيا، المواطنين الراغبين في القدوم للمملكة المتحدة، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الأخيرة التي أعلنتها اليوم الحكومة البريطانية لدخول بريطانيا، والتي سيتم العمل بها بدءاً من 4 أكتوبر 2021م.

وتتضمّن الحصول على جرعتَي اللقاح من المملكة، أو من الدول المعتمدة لدى بريطانيا وإجراء فحص كورونا خلال أول يومين من الوصول، كما تضمنت الاشتراطات الجديدة تعبئة نموذج تحديد مكان الإقامة قبل السفر وإلغاء الحاجة إلى الحجر المنزلي أو إجراء فحص PCR قبل السفر بعد استيفاء الشروط السابقة.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، الجمعة، حزمة من القرارات الجديدة بهدف تخفيف القيود المفروضة على السفر، وإلغاء نظام الألوان الخاص بالسفر، اعتباراً من 4 أكتوبر المقبل، وبالتالي إلغاء الحجر الصحي المفروض على المسافرين من المملكة إلى بريطانيا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفارة المملكة للراغبين في القدوم إلى بريطانيا: التزموا بإجراءات السفر الجديدة
سبق

دعت سفارة المملكة لدى بريطانيا، المواطنين الراغبين في القدوم للمملكة المتحدة، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الأخيرة التي أعلنتها اليوم الحكومة البريطانية لدخول بريطانيا، والتي سيتم العمل بها بدءاً من 4 أكتوبر 2021م.

وتتضمّن الحصول على جرعتَي اللقاح من المملكة، أو من الدول المعتمدة لدى بريطانيا وإجراء فحص كورونا خلال أول يومين من الوصول، كما تضمنت الاشتراطات الجديدة تعبئة نموذج تحديد مكان الإقامة قبل السفر وإلغاء الحاجة إلى الحجر المنزلي أو إجراء فحص PCR قبل السفر بعد استيفاء الشروط السابقة.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، الجمعة، حزمة من القرارات الجديدة بهدف تخفيف القيود المفروضة على السفر، وإلغاء نظام الألوان الخاص بالسفر، اعتباراً من 4 أكتوبر المقبل، وبالتالي إلغاء الحجر الصحي المفروض على المسافرين من المملكة إلى بريطانيا.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
10:19 AM

سفارة المملكة للراغبين في القدوم إلى بريطانيا: التزموا بإجراءات السفر الجديدة

حزمة من القرارات الجديدة بهدف تخفيف القيود المفروضة وإلغاء نظام الألوان

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,555

دعت سفارة المملكة لدى بريطانيا، المواطنين الراغبين في القدوم للمملكة المتحدة، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الأخيرة التي أعلنتها اليوم الحكومة البريطانية لدخول بريطانيا، والتي سيتم العمل بها بدءاً من 4 أكتوبر 2021م.

وتتضمّن الحصول على جرعتَي اللقاح من المملكة، أو من الدول المعتمدة لدى بريطانيا وإجراء فحص كورونا خلال أول يومين من الوصول، كما تضمنت الاشتراطات الجديدة تعبئة نموذج تحديد مكان الإقامة قبل السفر وإلغاء الحاجة إلى الحجر المنزلي أو إجراء فحص PCR قبل السفر بعد استيفاء الشروط السابقة.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، الجمعة، حزمة من القرارات الجديدة بهدف تخفيف القيود المفروضة على السفر، وإلغاء نظام الألوان الخاص بالسفر، اعتباراً من 4 أكتوبر المقبل، وبالتالي إلغاء الحجر الصحي المفروض على المسافرين من المملكة إلى بريطانيا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,742
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,668
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,862
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,086

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة