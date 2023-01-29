محافظ بدر ينقل مواساة أمير المدينة ونائبه لأسرة "ضحية الشهامة"

الفقيد "إدريس" توفي خلال محاولته إنقاذ طفل احتجزته السيول مع والديه

نقل محافظ بدر خالد الضويان، تعازي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، لأسرة الفقيد المقيم محمد بن محمود محمد إدريس، الذي توفي في وادي آلاب - "شعب مرومة" خلال محاولته إنقاذ طفل احتجزته السيول مع والديه، وتم بفضل من الله إنقاذ الأسرة من قبل الأهالي.

وعبر أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه، عن أصدق التعازي والمواساة، داعيَيْن الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته.

من جانبهم عبّر ذوو الفقيد محمد إدريس عن عظيم شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة ونائبه على مشاعرهما وتعازيهما التي كان لها أكبر الأثر في نفوس أبناء الفقيد وذويه، داعين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما.

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