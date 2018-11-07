بأحدث التقنيات.. اعتماد مركز متخصص لعلاج اضطرابات النمو في نجران

يقدم الرعاية والخطط العلاجية للأطفال المصابين بجودة عالية جداً

أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة نجران اعتماد مركز متخصص لعلاج اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة والأطفال.

وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة نجران" علي آل جليدان أن المركز سيقدم خدماته للأطفال الذين يعانون من طيف التوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه وصعوبات النطق.

وأضاف "آل جليدان" أن المركز سيتم تجهيزه بأحدث التقنيات المتقدمة ودعمه بكوادر عالية التأهيل، والتي ستسهم بإذن الله في اكتشاف الحالات في وقت مبكر، والحيلولة دون تطور الضعف إلى إعاقة، بالإضافة إلى تقديم الرعاية والخطط العلاجية للأطفال المصابين باضطرابات النمو والسلوك والأطفال المعرضين لخطر الإصابة، وذلك بجودة عالية، مشيراً إلى أن مدة تنفيذ المشروع ١٢٠ يوماً.

وذكر أن المشروع يأتي ضمن برامج وخطط "صحة نجران" للتوسع في الخدمات العلاجية الهادفة إلى تقديم خدمات متخصصة ومتكاملة لأهالي المنطقة؛ لتخفيف أعباء السفر والتنقل للبحث عن العلاج خارج المنطقة.