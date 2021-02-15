"الإرياني": تصعيد مليشيا الحوثي في مأرب انتهى بالفشل ومصرع قياداتها

وزير الإعلام: الإرهابيون يتكبدون خسائر بشرية فادحة وغير مسبوقة بالمحافظة

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فشل هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًّا على محافظة مأرب شمالي شرق البلاد.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بـ"تويتر": إن "تصعيد مليشيا الحوثي لعملياتها العسكرية في كافة جبهات محافظة مأرب بإيعاز وتخطيط إيراني، لم يحقق سوى الفشل الذريع، ومصرع المئات من قياداتها وعناصرها والمغرر بهم، ومحرقة لعتادها المنهوب من معسكرات الدولة".

وأضاف أن مليشيا الحوثي الإرهابية تتكبد خسائر بشرية فادحة وغير مسبوقة منذ تصعيدها الأخير وعدوانها المتواصل على محافظة مأرب.

ولفت الإرياني إلى أن المليشيا قامت بالدفع بأبناء القبائل والمهمشين والأطفال على شكل أمواج بشرية في هجمات انتحارية على خطوط النار؛ بينما تحتفظ بعناصرها السلالية والعقائدية في الخطوط الخلفية؛ مشيرًا إلى أن مأرب ستظل عصية ومنطلقًا لتحرير كل شبر من تراب الوطن من مرتزقة إيران.

يشار إلى أنه -للأسبوع الثاني- تدور معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني مدعومة بتحالف دعم الشرعية، في عدد من الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب؛ حيث تم إفشال هجمات واسعة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، التي تحاول تحقيق أي تقدم ميداني باتجاه مدينة مأرب.