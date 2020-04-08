"الغامدي" يطلع على سير العمل بمراكز سحب عينات المخالطين لحالات كورونا

أشاد بما يبذله منسوبو التجمع الصحي الأول بالشرقية من جهود

قام الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي بزيارة تفقدية إلى الطب الوقائي في مركز الطب الوقائي بالعيادات الخارجية في العقربية ومركز الروضة الصحي.

واطلع "الغامدي" على سير العمل بالمراكز، والتي تم تخصيصها لسحب العينات من المخالطين للحالات الإيجابية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي ينفذها التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية للحد من انتشار فيروس "كورونا"؛ إذ يبلغ عدد الممارسين 52 ممارساً صحياً يعملون في مركزين لسحب عينات اختبار فيروس "كورونا" المستجد في مدينة الدمام ومحافظة الخبر.

وقال الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية بأن هناك خطط عمل موضوعة لتلك المراكز وتكثيف الجهود التوعوية والوقائية للمراجعين، وتنسيق ومتابعة متواصلة من قبل التجمع.

وأشاد بما يبذله منسوبو التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية من جهود، مبيناً أن هذه الجهود التي بذلوها وما زالوا محل تقدير الجميع، ونابعة من حرصهم على القيام بواجبهم على أكمل وجه، سائلاً الله للجميع السلامة، وأن يحفظ البلاد والعباد من كل شر.