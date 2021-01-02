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بين الأهلي والصدارة عقبة التعاون.. وطوق نجاة الرائد في قبضة القادسية

في ختام الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتَيْن.

يحل القادسية ضيفًا ثقيلاً على نظيره الرائد في المباراة الأولى عند الساعة الـ3:25 عصرًا، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة.

الرائد يسعى لخطف النقاط الثلاث التي تدفعه نحو مناطق الدفء، والابتعاد عن مراكز الخطر.

في المقابل يأمل القادسية بمواصلة تقديم عروضه الإيجابية، والعودة بالنقاط الثلاث من القصيم؛ ليقترب أكثر من مربع الكبار.

وفي ختام مواجهات الجولة يستضيف الأهلي نظيره التعاون عند الساعة الـ6:30 مساء على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

خطف صدارة الدوري هدف الأهلي الأول في هذا اللقاء بعد تعثر الهلال (المتصدر) بالتعادل أمام الشباب، وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة فقط؛ وبالتالي فإن انتصار الأهلي يصل به للصدارة بـ 25 نقطة.

في المقابل سيقاتل التعاون من أجل تحقيق النقاط الثلاث، والعودة لسكة الانتصارات من جديد.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بين الأهلي والصدارة عقبة التعاون.. وطوق نجاة الرائد في قبضة القادسية
سبق

تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتَيْن.

يحل القادسية ضيفًا ثقيلاً على نظيره الرائد في المباراة الأولى عند الساعة الـ3:25 عصرًا، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة.

الرائد يسعى لخطف النقاط الثلاث التي تدفعه نحو مناطق الدفء، والابتعاد عن مراكز الخطر.

في المقابل يأمل القادسية بمواصلة تقديم عروضه الإيجابية، والعودة بالنقاط الثلاث من القصيم؛ ليقترب أكثر من مربع الكبار.

وفي ختام مواجهات الجولة يستضيف الأهلي نظيره التعاون عند الساعة الـ6:30 مساء على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

خطف صدارة الدوري هدف الأهلي الأول في هذا اللقاء بعد تعثر الهلال (المتصدر) بالتعادل أمام الشباب، وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة فقط؛ وبالتالي فإن انتصار الأهلي يصل به للصدارة بـ 25 نقطة.

في المقابل سيقاتل التعاون من أجل تحقيق النقاط الثلاث، والعودة لسكة الانتصارات من جديد.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
12:37 AM

بين الأهلي والصدارة عقبة التعاون.. وطوق نجاة الرائد في قبضة القادسية

في ختام الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتَيْن.

يحل القادسية ضيفًا ثقيلاً على نظيره الرائد في المباراة الأولى عند الساعة الـ3:25 عصرًا، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة.

الرائد يسعى لخطف النقاط الثلاث التي تدفعه نحو مناطق الدفء، والابتعاد عن مراكز الخطر.

في المقابل يأمل القادسية بمواصلة تقديم عروضه الإيجابية، والعودة بالنقاط الثلاث من القصيم؛ ليقترب أكثر من مربع الكبار.

وفي ختام مواجهات الجولة يستضيف الأهلي نظيره التعاون عند الساعة الـ6:30 مساء على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

خطف صدارة الدوري هدف الأهلي الأول في هذا اللقاء بعد تعثر الهلال (المتصدر) بالتعادل أمام الشباب، وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة فقط؛ وبالتالي فإن انتصار الأهلي يصل به للصدارة بـ 25 نقطة.

في المقابل سيقاتل التعاون من أجل تحقيق النقاط الثلاث، والعودة لسكة الانتصارات من جديد.

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