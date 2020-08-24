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"السديري" نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة

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السديري يشكر القيادة على ثقتها بتعيينه نائبًا لوزير التعليم للجامعات

سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة الوطن وقيادته.. كما شكر "آل الشيخ"

رفع الدكتور محمد بن أحمد بن تركي السديري، شكره لخادم الحرمين وسمو ولي عهده، على الثقة بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

وكتب السديري تغريدة من حسابه بتويتر @vice_higher_edu قال فيها: "أتقدم بعظيم الشكر والامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على الثقة الغالية بتعييني نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار؛ سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة الوطن وقيادته، كما أشكر #وزير_التعليم على ثقته وجهوده لتطوير القطاع الجامعي".

ونائب وزير التعليم الجديد الدكتور محمد السديري هو أستاذ نظم المعلومات وإدارة الأعمال ونظم المعلومات الإدارية في كلية إدارة الأعمال جامعة الملك سعود بالرياض، وهو متخصص في نظم المعلومات الإدارية.

ونال السديري دراسات ما بعد الدكتوراه في التعليم والتدريس من جامعة كينج كولج ببريطانيا، كما حصل على شهادة الدكتوراه في تخصص إدارة أعمال- نظم المعلومات الإدارية من جامعة لستر ببريطانيا بعنوان "تقنية تبادل البيانات الإلكترونية: دراسة تطبيقية على الشركات في المملكة العربية السعودية"؛ وذلك في يوليو 2000م.

كما حصل السديري على ماجستير إدارة أعمال تخصص نظم معلومات إدارية من جامعة كاليفورنيا الحكومية، في لوس أنجلوس شهر أغسطس 1996م، وأيضًا ماجستير اقتصاد من جامعة كاليفورنيا الحكومية في بومونا بلوس أنجلوس في 1996م.

وحصد السديري أيضًا شهادة بكالوريوس إدارة أعمال من كلية الاقتصاد والإدارة جامعة الملك عبدالعزيز في عام 1988م.

عضو مجلس إدارة "شركة تكامل لخدمات الأعمال القابضة"، المملكة العربية السعودية.

شغل منصب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بين 2018 و2019، ومدير عام فرع المنطقة الغربية لـ"مركز الأعمال السعودي الدولي"، كما تَقَلّد العديد من المناصب في "جامعة الملك سعود"؛ حيث عَمِلَ وكيلًا لتطوير الأعمال، وعميدًا لتطوير المهارات، وأستاذًا في إدارة الأعمال ونظم المعلومات الإدارية في كلية إدارة الأعمال في الجامعة.

كان عضوًا في مجلس إدارة كل من شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" ممثلًا عن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بين 2018 و2019، والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو" ممثلًا عن الجهة ذاتها بين 2019 و2020، و"شركة وادي الرياض".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السديري يشكر القيادة على ثقتها بتعيينه نائبًا لوزير التعليم للجامعات
سبق

رفع الدكتور محمد بن أحمد بن تركي السديري، شكره لخادم الحرمين وسمو ولي عهده، على الثقة بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

وكتب السديري تغريدة من حسابه بتويتر @vice_higher_edu قال فيها: "أتقدم بعظيم الشكر والامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على الثقة الغالية بتعييني نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار؛ سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة الوطن وقيادته، كما أشكر #وزير_التعليم على ثقته وجهوده لتطوير القطاع الجامعي".

ونائب وزير التعليم الجديد الدكتور محمد السديري هو أستاذ نظم المعلومات وإدارة الأعمال ونظم المعلومات الإدارية في كلية إدارة الأعمال جامعة الملك سعود بالرياض، وهو متخصص في نظم المعلومات الإدارية.

ونال السديري دراسات ما بعد الدكتوراه في التعليم والتدريس من جامعة كينج كولج ببريطانيا، كما حصل على شهادة الدكتوراه في تخصص إدارة أعمال- نظم المعلومات الإدارية من جامعة لستر ببريطانيا بعنوان "تقنية تبادل البيانات الإلكترونية: دراسة تطبيقية على الشركات في المملكة العربية السعودية"؛ وذلك في يوليو 2000م.

كما حصل السديري على ماجستير إدارة أعمال تخصص نظم معلومات إدارية من جامعة كاليفورنيا الحكومية، في لوس أنجلوس شهر أغسطس 1996م، وأيضًا ماجستير اقتصاد من جامعة كاليفورنيا الحكومية في بومونا بلوس أنجلوس في 1996م.

وحصد السديري أيضًا شهادة بكالوريوس إدارة أعمال من كلية الاقتصاد والإدارة جامعة الملك عبدالعزيز في عام 1988م.

عضو مجلس إدارة "شركة تكامل لخدمات الأعمال القابضة"، المملكة العربية السعودية.

شغل منصب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بين 2018 و2019، ومدير عام فرع المنطقة الغربية لـ"مركز الأعمال السعودي الدولي"، كما تَقَلّد العديد من المناصب في "جامعة الملك سعود"؛ حيث عَمِلَ وكيلًا لتطوير الأعمال، وعميدًا لتطوير المهارات، وأستاذًا في إدارة الأعمال ونظم المعلومات الإدارية في كلية إدارة الأعمال في الجامعة.

كان عضوًا في مجلس إدارة كل من شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" ممثلًا عن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بين 2018 و2019، والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو" ممثلًا عن الجهة ذاتها بين 2019 و2020، و"شركة وادي الرياض".

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
02:38 PM

السديري يشكر القيادة على ثقتها بتعيينه نائبًا لوزير التعليم للجامعات

سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة الوطن وقيادته.. كما شكر "آل الشيخ"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
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رفع الدكتور محمد بن أحمد بن تركي السديري، شكره لخادم الحرمين وسمو ولي عهده، على الثقة بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

وكتب السديري تغريدة من حسابه بتويتر @vice_higher_edu قال فيها: "أتقدم بعظيم الشكر والامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على الثقة الغالية بتعييني نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار؛ سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة الوطن وقيادته، كما أشكر #وزير_التعليم على ثقته وجهوده لتطوير القطاع الجامعي".

ونائب وزير التعليم الجديد الدكتور محمد السديري هو أستاذ نظم المعلومات وإدارة الأعمال ونظم المعلومات الإدارية في كلية إدارة الأعمال جامعة الملك سعود بالرياض، وهو متخصص في نظم المعلومات الإدارية.

ونال السديري دراسات ما بعد الدكتوراه في التعليم والتدريس من جامعة كينج كولج ببريطانيا، كما حصل على شهادة الدكتوراه في تخصص إدارة أعمال- نظم المعلومات الإدارية من جامعة لستر ببريطانيا بعنوان "تقنية تبادل البيانات الإلكترونية: دراسة تطبيقية على الشركات في المملكة العربية السعودية"؛ وذلك في يوليو 2000م.

كما حصل السديري على ماجستير إدارة أعمال تخصص نظم معلومات إدارية من جامعة كاليفورنيا الحكومية، في لوس أنجلوس شهر أغسطس 1996م، وأيضًا ماجستير اقتصاد من جامعة كاليفورنيا الحكومية في بومونا بلوس أنجلوس في 1996م.

وحصد السديري أيضًا شهادة بكالوريوس إدارة أعمال من كلية الاقتصاد والإدارة جامعة الملك عبدالعزيز في عام 1988م.

عضو مجلس إدارة "شركة تكامل لخدمات الأعمال القابضة"، المملكة العربية السعودية.

شغل منصب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بين 2018 و2019، ومدير عام فرع المنطقة الغربية لـ"مركز الأعمال السعودي الدولي"، كما تَقَلّد العديد من المناصب في "جامعة الملك سعود"؛ حيث عَمِلَ وكيلًا لتطوير الأعمال، وعميدًا لتطوير المهارات، وأستاذًا في إدارة الأعمال ونظم المعلومات الإدارية في كلية إدارة الأعمال في الجامعة.

كان عضوًا في مجلس إدارة كل من شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" ممثلًا عن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بين 2018 و2019، والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو" ممثلًا عن الجهة ذاتها بين 2019 و2020، و"شركة وادي الرياض".

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