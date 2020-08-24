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كورونا في أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 517 حالة

تسجيل 116 إصابة جديدة و15 وفاة بولاية فيكتوريا

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة؛ ما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 430، وفي أستراليا إلى 517 حالة وفاة.

وأوضح أندروز؛ أن هذه هي أدنى حصيلة إصابات يومية في الولاية منذ نحو سبعة أسابيع.

وعلى الصعيد الوطني، وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 24812 إصابة؛ تعافى منها 19228 شخصاً.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 517 حالة
سبق

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة؛ ما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 430، وفي أستراليا إلى 517 حالة وفاة.

وأوضح أندروز؛ أن هذه هي أدنى حصيلة إصابات يومية في الولاية منذ نحو سبعة أسابيع.

وعلى الصعيد الوطني، وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 24812 إصابة؛ تعافى منها 19228 شخصاً.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
08:41 AM

كورونا في أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 517 حالة

تسجيل 116 إصابة جديدة و15 وفاة بولاية فيكتوريا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة؛ ما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 430، وفي أستراليا إلى 517 حالة وفاة.

وأوضح أندروز؛ أن هذه هي أدنى حصيلة إصابات يومية في الولاية منذ نحو سبعة أسابيع.

وعلى الصعيد الوطني، وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 24812 إصابة؛ تعافى منها 19228 شخصاً.

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