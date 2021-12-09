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ولي العهد يلتقي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

بحضور أعضاء الوفد الرسمي المرافق له

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في الدوحة، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وحضر اللقاء الأمراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد، ومن الجانب القطري الشيوخ والوزراء.

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ولي العهد يلتقي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
سبق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في الدوحة، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وحضر اللقاء الأمراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد، ومن الجانب القطري الشيوخ والوزراء.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
05:15 PM
اخر تعديل
09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
06:16 PM

ولي العهد يلتقي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

بحضور أعضاء الوفد الرسمي المرافق له

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,927

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في الدوحة، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وحضر اللقاء الأمراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد، ومن الجانب القطري الشيوخ والوزراء.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,382
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,635
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38 مليار ..

23 يوليو
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2.5 مليار ..

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