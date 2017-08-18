النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير تعليم تبوك يتفقد مستودعات الكتب قبل بدء العام الدراسي الجديد

طالب ببذل المزيد من الجهود والتواصل مع الميدان التربوي

قام المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، اليوم الأحد، بجولة تفقدية على مستودعات الكتب المدرسية المركزية بالمنطقة، يرافقه المساعد للخدمات المساندة سعيد القحطاني، والمساعد سلطان العنزي، وأمين الإدارة موسى الحربي، واطلع على سير العمل في المستودعات وخطة توزيع الكتب المدرسية على مدارس البنين والبنات.

كما وقف على مستودع الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية ومستودع الرجيع، وذلك بهدف الوقوف على سير العمل بها والاطمئنان على آلية توزيع المقررات الدراسية والأثاث المدرسي على المدارس، استعداداً للعام الدراسي المقبل.

واستمع مدير التعليم خلال جولته إلى شرح مفصل من مدير إدارة المستودعات عبدالكريم العبدالكريم، عن آلية سير العمل وخطوات الاستلام والحفظ وآلية التوزيع واسترجاع الفائض، كما تفقد خلال جولته قسم الصيانة، وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد وسرعة التواصل والتجاوب مع الميدان التربوي، مطالباً الجميع بمضاعفة الجهد قبل بدء العام الدراسي المقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير تعليم تبوك يتفقد مستودعات الكتب قبل بدء العام الدراسي الجديد
سبق

قام المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، اليوم الأحد، بجولة تفقدية على مستودعات الكتب المدرسية المركزية بالمنطقة، يرافقه المساعد للخدمات المساندة سعيد القحطاني، والمساعد سلطان العنزي، وأمين الإدارة موسى الحربي، واطلع على سير العمل في المستودعات وخطة توزيع الكتب المدرسية على مدارس البنين والبنات.

كما وقف على مستودع الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية ومستودع الرجيع، وذلك بهدف الوقوف على سير العمل بها والاطمئنان على آلية توزيع المقررات الدراسية والأثاث المدرسي على المدارس، استعداداً للعام الدراسي المقبل.

واستمع مدير التعليم خلال جولته إلى شرح مفصل من مدير إدارة المستودعات عبدالكريم العبدالكريم، عن آلية سير العمل وخطوات الاستلام والحفظ وآلية التوزيع واسترجاع الفائض، كما تفقد خلال جولته قسم الصيانة، وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد وسرعة التواصل والتجاوب مع الميدان التربوي، مطالباً الجميع بمضاعفة الجهد قبل بدء العام الدراسي المقبل.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
08:13 PM

مدير تعليم تبوك يتفقد مستودعات الكتب قبل بدء العام الدراسي الجديد

طالب ببذل المزيد من الجهود والتواصل مع الميدان التربوي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
3
2,150

قام المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، اليوم الأحد، بجولة تفقدية على مستودعات الكتب المدرسية المركزية بالمنطقة، يرافقه المساعد للخدمات المساندة سعيد القحطاني، والمساعد سلطان العنزي، وأمين الإدارة موسى الحربي، واطلع على سير العمل في المستودعات وخطة توزيع الكتب المدرسية على مدارس البنين والبنات.

كما وقف على مستودع الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية ومستودع الرجيع، وذلك بهدف الوقوف على سير العمل بها والاطمئنان على آلية توزيع المقررات الدراسية والأثاث المدرسي على المدارس، استعداداً للعام الدراسي المقبل.

واستمع مدير التعليم خلال جولته إلى شرح مفصل من مدير إدارة المستودعات عبدالكريم العبدالكريم، عن آلية سير العمل وخطوات الاستلام والحفظ وآلية التوزيع واسترجاع الفائض، كما تفقد خلال جولته قسم الصيانة، وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد وسرعة التواصل والتجاوب مع الميدان التربوي، مطالباً الجميع بمضاعفة الجهد قبل بدء العام الدراسي المقبل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,982
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,878
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,838
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,001

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة