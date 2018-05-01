أمير تبوك يلتقي الأهالي ويؤكد: ما يميّز مجتمعنا اللحمة الوطنية الصادقة

تناول العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في لقائه الأسبوعي مساء أمس المواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة، وذلك في القصر الحكومي.

ورحب الأمير بالجميع وتناول في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا، وأكد على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله على توفير سبل العيش الكريم للمواطن، داعياً الله أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها. عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدته، حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.