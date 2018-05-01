النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير تبوك يلتقي الأهالي ويؤكد: ما يميّز مجتمعنا اللحمة الوطنية الصادقة

تناول العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في لقائه الأسبوعي مساء أمس المواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة، وذلك في القصر الحكومي.

ورحب الأمير بالجميع وتناول في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا، وأكد على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله على توفير سبل العيش الكريم للمواطن، داعياً الله أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها. عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدته، حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير تبوك يلتقي الأهالي ويؤكد: ما يميّز مجتمعنا اللحمة الوطنية الصادقة
سبق

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في لقائه الأسبوعي مساء أمس المواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة، وذلك في القصر الحكومي.

ورحب الأمير بالجميع وتناول في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا، وأكد على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله على توفير سبل العيش الكريم للمواطن، داعياً الله أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها. عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدته، حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
02:13 PM

أمير تبوك يلتقي الأهالي ويؤكد: ما يميّز مجتمعنا اللحمة الوطنية الصادقة

تناول العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية

A A A
نواف الغضوري - تبوك
5
1,111

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في لقائه الأسبوعي مساء أمس المواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة، وذلك في القصر الحكومي.

ورحب الأمير بالجميع وتناول في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا، وأكد على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله على توفير سبل العيش الكريم للمواطن، داعياً الله أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها. عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدته، حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,383
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,070
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,166
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,286

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة