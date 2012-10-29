أكثر من 900 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في القريات
منذ بدء العمل فيها من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق
قدّمت عيادات "تطمن" خدماتها في القريات لـ 908 مستفيدين منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.
وخصصت الصحة عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
أكثر من 900 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في القريات
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-10-29
قدّمت عيادات "تطمن" خدماتها في القريات لـ 908 مستفيدين منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.
وخصصت الصحة عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
10:16 AM
أكثر من 900 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في القريات
منذ بدء العمل فيها من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق
قدّمت عيادات "تطمن" خدماتها في القريات لـ 908 مستفيدين منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.
وخصصت الصحة عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.