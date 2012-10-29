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أكثر من 900 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في القريات

منذ بدء العمل فيها من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق

قدّمت عيادات "تطمن" خدماتها في القريات لـ 908 مستفيدين منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

وخصصت الصحة عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 900 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في القريات
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" خدماتها في القريات لـ 908 مستفيدين منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

وخصصت الصحة عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
10:16 AM

أكثر من 900 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في القريات

منذ بدء العمل فيها من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القريات
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قدّمت عيادات "تطمن" خدماتها في القريات لـ 908 مستفيدين منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

وخصصت الصحة عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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