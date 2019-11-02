الجزائر .. قبول ملفات 5 مرشحين لرئاسة الجمهورية

تُجرى الانتخابات في 12 ديسمبر المقبل

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر، اليوم (السبت) عن قائمة المرشحين المقبولين لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل في البلاد.

وأوضح رئيس السلطة محمد شرفي، في مؤتمر صحفي أنه جرى قبول 5 ملفات ترشح فقط من أصل 23 مرشحًا أودعوا ملفاتهم على مستوى السلطة.

وأضاف أن المرشحين الخمسة استوفوا الشروط القانونية للترشح لرئاسة الجمهورية.

ووفقًا لقناة "فرانس 24"، من بين أسماء المرشحين الخمسة الذين سيتنافسون على كرسي الرئاسة الشهر المقبل، علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات الذي كان معارضًا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعز الدين ميهوبي الرئيس المؤقت لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه رئيس الحكومة السابق المسجون أحمد أويحيى.