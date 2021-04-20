رغم تشكيل مجلس عسكري.. الجيش يعين نجل إدريس ديبي رئيساً مؤقتاً لتشاد

وعد بإجراء انتخابات بعد فترة انتقالية 18 شهراً

أعلن متحدث باسم الجيش التشادي، اليوم (الثلاثاء)، تعيين الجنرال محمد كاكا، ابن الرئيس الراحل إدريس ديبي، رئيساً مؤقتاً للبلاد، بحسب ما أوردت "رويترز".

وكان الجيش التشادي قد أعلن في وقت سابق اليوم تشكيل مجلس عسكري بقيادة الجنرال محمد كاكا نجل الرئيس الراحل لإدارة البلاد.

ووعد الجيش بإجراء انتخابات ديمقراطية بعد فترة انتقالية تمتد 18 شهرا في البلاد.