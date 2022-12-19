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"مدينة الأمير محمد الطبية" تعقد ملتقى لمرشحي ابتعاث التمريض

لمساعدتهم في نيل القبولات الخاصة بالإنجليزية والمراحل الأكاديمية

نظمت إدارة الشؤون الأكاديمية بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية ملتقى القبولات الأول بالتعاون مع مؤسسة رؤية التعليمية.

وقال مدير إدارة الشؤون الأكاديمية فاضل الشراري: يهدف هذا الملتقى إلى لقاء المرشحين لبرنامج الابتعاث الخارجي في تخصص التمريض لعام ٢٠١٩م، وذلك لإطلاعهم على أنظمة الابتعاث في المدينة الطبية وفِي المؤسسات التعليمية في دول الابتعاث والتعرف على أنظمة التأشيرات الخاصة بالدراسة.
وأضاف: تتضمن الأهداف كذلك الرد على استفسارات المرشحين ومساعدتهم في الحصول على القبولات الخاصة باللغة الإنجليزية والمراحل الأكاديمية.

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"مدينة الأمير محمد الطبية" تعقد ملتقى لمرشحي ابتعاث التمريض
سبق

نظمت إدارة الشؤون الأكاديمية بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية ملتقى القبولات الأول بالتعاون مع مؤسسة رؤية التعليمية.

وقال مدير إدارة الشؤون الأكاديمية فاضل الشراري: يهدف هذا الملتقى إلى لقاء المرشحين لبرنامج الابتعاث الخارجي في تخصص التمريض لعام ٢٠١٩م، وذلك لإطلاعهم على أنظمة الابتعاث في المدينة الطبية وفِي المؤسسات التعليمية في دول الابتعاث والتعرف على أنظمة التأشيرات الخاصة بالدراسة.
وأضاف: تتضمن الأهداف كذلك الرد على استفسارات المرشحين ومساعدتهم في الحصول على القبولات الخاصة باللغة الإنجليزية والمراحل الأكاديمية.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
03:47 PM

"مدينة الأمير محمد الطبية" تعقد ملتقى لمرشحي ابتعاث التمريض

لمساعدتهم في نيل القبولات الخاصة بالإنجليزية والمراحل الأكاديمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت إدارة الشؤون الأكاديمية بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية ملتقى القبولات الأول بالتعاون مع مؤسسة رؤية التعليمية.

وقال مدير إدارة الشؤون الأكاديمية فاضل الشراري: يهدف هذا الملتقى إلى لقاء المرشحين لبرنامج الابتعاث الخارجي في تخصص التمريض لعام ٢٠١٩م، وذلك لإطلاعهم على أنظمة الابتعاث في المدينة الطبية وفِي المؤسسات التعليمية في دول الابتعاث والتعرف على أنظمة التأشيرات الخاصة بالدراسة.
وأضاف: تتضمن الأهداف كذلك الرد على استفسارات المرشحين ومساعدتهم في الحصول على القبولات الخاصة باللغة الإنجليزية والمراحل الأكاديمية.

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