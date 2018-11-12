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ابتهجت مرتديةً أبهى حللها .. هكذا تزيّنت تبوك لاستقبال الملك سلمان

ملايين الزهور و16 ألف شجرة .. ومعدل الفرد من الأماكن العامة 8م

ارتدت تبوك، اليوم، أجمل حللها ابتهاجاً بقدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي سيزور المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

اكتست شوارع تبوك بالورد والزهور وتزيّنت ميادينها بالأشجار الخضراء, ووفق معلومات حصلت عليها "سبق" من أمانة منطقة تبوك، فإن عدد الأشجار المزروعة حالياً في مدينة تبوك 15710 آلاف شجرة، وعدد الزهور التي تمت زراعتها خلال سنة 3 ملايين زهرة في مدينة تبوك.

وبلغ عدد الحدائق والمسطحات الخضراء في مدينة تبوك 21 حديقة قائمة، وهناك عدد 42 حديقة مازالت تحت الدراسة.

وبلغت المساحات الإجمالية للحدائق والمسطحات الخضراء والمتنزهات والواجهات البحرية والمماشي للأمانة والبلديات التابعة لمنطقة تبوك (8.992.946) مليون متر، ومعدل نصيب الفرد من الساحات والأماكن العامة للأمانة والبلديات 8 أمتار للفرد.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تبوك جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

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ابتهجت مرتديةً أبهى حللها .. هكذا تزيّنت تبوك لاستقبال الملك سلمان
سبق

ارتدت تبوك، اليوم، أجمل حللها ابتهاجاً بقدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي سيزور المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

اكتست شوارع تبوك بالورد والزهور وتزيّنت ميادينها بالأشجار الخضراء, ووفق معلومات حصلت عليها "سبق" من أمانة منطقة تبوك، فإن عدد الأشجار المزروعة حالياً في مدينة تبوك 15710 آلاف شجرة، وعدد الزهور التي تمت زراعتها خلال سنة 3 ملايين زهرة في مدينة تبوك.

وبلغ عدد الحدائق والمسطحات الخضراء في مدينة تبوك 21 حديقة قائمة، وهناك عدد 42 حديقة مازالت تحت الدراسة.

وبلغت المساحات الإجمالية للحدائق والمسطحات الخضراء والمتنزهات والواجهات البحرية والمماشي للأمانة والبلديات التابعة لمنطقة تبوك (8.992.946) مليون متر، ومعدل نصيب الفرد من الساحات والأماكن العامة للأمانة والبلديات 8 أمتار للفرد.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
12:22 PM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
01:01 PM

ابتهجت مرتديةً أبهى حللها .. هكذا تزيّنت تبوك لاستقبال الملك سلمان

ملايين الزهور و16 ألف شجرة .. ومعدل الفرد من الأماكن العامة 8م

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
4,344

ارتدت تبوك، اليوم، أجمل حللها ابتهاجاً بقدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي سيزور المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

اكتست شوارع تبوك بالورد والزهور وتزيّنت ميادينها بالأشجار الخضراء, ووفق معلومات حصلت عليها "سبق" من أمانة منطقة تبوك، فإن عدد الأشجار المزروعة حالياً في مدينة تبوك 15710 آلاف شجرة، وعدد الزهور التي تمت زراعتها خلال سنة 3 ملايين زهرة في مدينة تبوك.

وبلغ عدد الحدائق والمسطحات الخضراء في مدينة تبوك 21 حديقة قائمة، وهناك عدد 42 حديقة مازالت تحت الدراسة.

وبلغت المساحات الإجمالية للحدائق والمسطحات الخضراء والمتنزهات والواجهات البحرية والمماشي للأمانة والبلديات التابعة لمنطقة تبوك (8.992.946) مليون متر، ومعدل نصيب الفرد من الساحات والأماكن العامة للأمانة والبلديات 8 أمتار للفرد.

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