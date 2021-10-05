المعلمي: المرأة السعودية أسهمت في مجالات مختلفة لعكس صورة المملكة دولياً وإقليمياً

خلال مشاركتها في ندوة "الدبلوماسية الناعمة"

‬أكّدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة النرويج، آمال يحيى المعلمي دور المملكة العربية السعودية في تمكين المرأة في جميع المجالات، ومن ضمنها المجال الدبلوماسي.

وأبرزت خلال مشاركتها في ندوة "الدبلوماسية الناعمة.. تجارب المرأة في العمل الدبلوماسي" في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، ما تحقق للمرأة السعودية من منجزات ومكتسبات في الآونة الأخيرة.

وقالت : " إن ما يحصل في رؤية المملكة 2030 أخذ التمكين إلى بُعد أعمق وأسرع وأصبح له مؤشرات لقياس الأداء وأهداف محددة تسعى إلى تحقيقها ".

مشيرة إلى أن المرأة السعودية أسهمت في مجالات مختلفة لعكس صورة المملكة دولياً وإقليمياً، ومن ذلك : الفنون الجميلة، والتبادل الثقافي مثل الابتعاث الدراسي وبرامج الزمالة، والرياضة، والمتاحف، والثقافة، والاقتصادي والتجاري كتهيئة سبل الحياة لاستقطاب المستثمر الأجنبي، إضافة إلى الجانب التنظيمي والتشريعي كتسريع الإجراءات والنزاهة ومحاربة الفساد، وقطاع السياحة.