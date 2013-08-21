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الكويت.. خط غاز الخفجي يدخل الخدمة بطاقة 11 مليون قدم مكعبة

يقوم بإيصال 6 آلاف برميل من المكثفات يوميًّا عبر خط الأنابيب

ذكرت مصادر نفطية مسؤولة في دولة الكويت، أن تشغيل خط التصدير الأول للغاز من منطقة عمليات الخفجي إلى البلاد، الذي جرى تدشينه قبل أسبوع، دخل الخدمة رسميًّا ويعمل حاليًّا بطاقة 11 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًّا و29 مليون قدم مكعبة من الغاز الحمضي و6 الاف برميل يوميًّا من المكثفات من خلال خط أنابيب متعدد المراحل قياس 12 بوصة وبطول 110 كيلومترات موزعة بين المناطق البرية والمنطقة البحرية إلى دولة الكويت.

وأضافت المصادر أنه بعد زيادة إنتاج حقل الخفجي ليتراوح يوميًّا بين 350 و400 ألف برميل لن يكون هناك أي أثر بيئي للانبعاثات الكربونية؛ حيث ستصل معدلات حرق الغاز إلى نسب متدنّية للغاية؛ بحسب صحيفة "الأنباء".

وقالت المصادر: إن الشركة الكويتية لنفط الخليج مقبلة على العديد من المشاريع الكبرى كذلك في منطقة عمليات الوفرة؛ حيث تعمل الشركة على قدم وساق لإيصال الغاز الموجود من منطقة عمليات الوفرة والمقدر بنحو 40 مليون قدم مكعبة إلى الكويت من خلال ربطه مع عمليات شركة نفط الكويت في منطقة الغرب.

وأشارت إلى أن كل هذه المشاريع تهدف إلى تلبية احتياجات الكويت من الطاقة النظيفة لتشغيل محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي بدلًا من حرق النفط الخام.

يذكر أن تشغيل خط الغاز الجديد يأتي في إطار الاستغلال الأمثل للثروات البترولية في المنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة، وبهدف تعزيز إمكانات الكويت من إمدادات الغاز وتنفيذًا للتوجهات والخطط الاستراتيجية التي تبنّتْها الشركة وبفضل الجهود المتضافرة لقيادات الشركة السابقة والحالية والعاملين فيها.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الكويت.. خط غاز الخفجي يدخل الخدمة بطاقة 11 مليون قدم مكعبة
سبق

ذكرت مصادر نفطية مسؤولة في دولة الكويت، أن تشغيل خط التصدير الأول للغاز من منطقة عمليات الخفجي إلى البلاد، الذي جرى تدشينه قبل أسبوع، دخل الخدمة رسميًّا ويعمل حاليًّا بطاقة 11 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًّا و29 مليون قدم مكعبة من الغاز الحمضي و6 الاف برميل يوميًّا من المكثفات من خلال خط أنابيب متعدد المراحل قياس 12 بوصة وبطول 110 كيلومترات موزعة بين المناطق البرية والمنطقة البحرية إلى دولة الكويت.

وأضافت المصادر أنه بعد زيادة إنتاج حقل الخفجي ليتراوح يوميًّا بين 350 و400 ألف برميل لن يكون هناك أي أثر بيئي للانبعاثات الكربونية؛ حيث ستصل معدلات حرق الغاز إلى نسب متدنّية للغاية؛ بحسب صحيفة "الأنباء".

وقالت المصادر: إن الشركة الكويتية لنفط الخليج مقبلة على العديد من المشاريع الكبرى كذلك في منطقة عمليات الوفرة؛ حيث تعمل الشركة على قدم وساق لإيصال الغاز الموجود من منطقة عمليات الوفرة والمقدر بنحو 40 مليون قدم مكعبة إلى الكويت من خلال ربطه مع عمليات شركة نفط الكويت في منطقة الغرب.

وأشارت إلى أن كل هذه المشاريع تهدف إلى تلبية احتياجات الكويت من الطاقة النظيفة لتشغيل محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي بدلًا من حرق النفط الخام.

يذكر أن تشغيل خط الغاز الجديد يأتي في إطار الاستغلال الأمثل للثروات البترولية في المنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة، وبهدف تعزيز إمكانات الكويت من إمدادات الغاز وتنفيذًا للتوجهات والخطط الاستراتيجية التي تبنّتْها الشركة وبفضل الجهود المتضافرة لقيادات الشركة السابقة والحالية والعاملين فيها.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
12:52 PM

الكويت.. خط غاز الخفجي يدخل الخدمة بطاقة 11 مليون قدم مكعبة

يقوم بإيصال 6 آلاف برميل من المكثفات يوميًّا عبر خط الأنابيب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت مصادر نفطية مسؤولة في دولة الكويت، أن تشغيل خط التصدير الأول للغاز من منطقة عمليات الخفجي إلى البلاد، الذي جرى تدشينه قبل أسبوع، دخل الخدمة رسميًّا ويعمل حاليًّا بطاقة 11 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًّا و29 مليون قدم مكعبة من الغاز الحمضي و6 الاف برميل يوميًّا من المكثفات من خلال خط أنابيب متعدد المراحل قياس 12 بوصة وبطول 110 كيلومترات موزعة بين المناطق البرية والمنطقة البحرية إلى دولة الكويت.

وأضافت المصادر أنه بعد زيادة إنتاج حقل الخفجي ليتراوح يوميًّا بين 350 و400 ألف برميل لن يكون هناك أي أثر بيئي للانبعاثات الكربونية؛ حيث ستصل معدلات حرق الغاز إلى نسب متدنّية للغاية؛ بحسب صحيفة "الأنباء".

وقالت المصادر: إن الشركة الكويتية لنفط الخليج مقبلة على العديد من المشاريع الكبرى كذلك في منطقة عمليات الوفرة؛ حيث تعمل الشركة على قدم وساق لإيصال الغاز الموجود من منطقة عمليات الوفرة والمقدر بنحو 40 مليون قدم مكعبة إلى الكويت من خلال ربطه مع عمليات شركة نفط الكويت في منطقة الغرب.

وأشارت إلى أن كل هذه المشاريع تهدف إلى تلبية احتياجات الكويت من الطاقة النظيفة لتشغيل محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي بدلًا من حرق النفط الخام.

يذكر أن تشغيل خط الغاز الجديد يأتي في إطار الاستغلال الأمثل للثروات البترولية في المنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة، وبهدف تعزيز إمكانات الكويت من إمدادات الغاز وتنفيذًا للتوجهات والخطط الاستراتيجية التي تبنّتْها الشركة وبفضل الجهود المتضافرة لقيادات الشركة السابقة والحالية والعاملين فيها.

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