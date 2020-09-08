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جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تبدأ تقييم المنشآت المتنافسة في دورتها "5"

انتهت من اختيار فِرَق العمل عبر 9 ورش عمل حول المملكة وخارجها

أعلنت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، عن بدء مرحلة التقييم والتحكيم في الفترة من 15 سبتمبر وحتى 17 أكتوبر 2020م ضمن أعمال دورتها الخامسة.

جاء ذلك بالتزامن مع تنظيم الجائزة لعدد من اللقاءات التفاعلية وورش العمل الافتراضية؛ للتعريف بمراحل التقييم وآليات التحكيم المعتمدة بها.

وأوضحت الجائزة أنها انتهت من اختيار فِرَق العمل عبر تسع ورش عمل حول المملكة وخارجها (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، جازان، دبي)؛ حيث بلغ عدد المقيمين المتقدمين 419 مقيمًا ومقيمة، ليتم اختيار 66 مقيمًا ومقيمة للدورة الخامسة؛ وفقًا لعدد من المعايير والضوابط والعمليات والإجراءات والتي من بينها الاختبارات الفنية والمتخصصة عن مدى العمق المعرفي في النموذج الوطني للتميز المؤسسي وأداة القياس المؤسسي "إتقان"، وعن مدى كفاءة وخبرة المتقدمين من المقيمين في مجال التقييم المؤسسي للمنشآت.

وتتمثل المرحلة الأولى من عمليات التقييم والتحكيم، بتقييم المنشآت المتنافسة مكتبيًّا عن طريق فِرَق التقييم البالغ عددهم 24 فريقًا حسب جدول زمني محدد من خلال استخدام منظومة رقمية "تميز.نت".

وتقوم فِرَق التقييم بتحديد مواضيع الزيارة الميدانية وتصنيفها حسب الأهمية، ومراجعة أنظمة، وممارسات، ونتائج أداء المنشآت من خلال تقارير الجاهزية التي تقدمت بها الشركات لإدارة الجائزة أثناء عملية استقبال طلبات المشارك، وتحليلها باستخدام معايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي وأداة القياس "إتقان".

ويتمثل الهدف من المرحلة الثانية في الزيارة الميدانية، ويكمن في تقييم مدى تطبيق المنشأة لمتطلبات النموذج الوطني للتميز المؤسسي على أرض الواقع باستخدام أداة القياس "إتقان".

أما بخصوص المرحلة الثالثة، فقد أوضحت الجائزة أنها مرحلة التحكيم وفيها يقوم المحكمون من أصحاب الخبرة العالية في مجال الجودة والتميز المؤسسي بمراجعة نتائج فِرَق التقييم، والتأكد من انسجام النتائج مع مبادئ الجودة والتميز المؤسسي، وتطبيق معايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي.

وتتولى الجائزة في المرحلة الرابعة مراجعة صياغة التقارير التعقيبية لكل منشأة، بعد الانتهاء من عملية التحكيم؛ ليكون خارطة طريق للمنشأة لتطوير أدائها المؤسسي من خلال فرص التحسين.

وكانت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة قد أعدت عددًا من الأدلة الإرشادية للمنشآت والمقيمين والمحكمين لهذه المرحلة، والتي تشمل شرحًا للمرحلة وتحديدًا لأهم المبادئ والضوابط التي يجب التحلي بها من جانب المقيم والمحكم في كل دورة من دورات الجائزة، وما هي الاستعدادات التي يجب على المنشآت العمل بها لتوفير البيئة المناسبة لفِرَق التقييم لتسهيل عملية التقييم.

وركزت هذه الأدلة الإرشادية على أهمية تطبيق الاحترازات الوقائية أثناء زيارة المنشآت؛ حيث وجّهت إدارة الجائزة المقيمين بأهمية الحذر عند أداء عملية التقييم واتباع جميع وسائل السلامة.

يشار إلى أن أمانة جائزة الملك عبدالعزيز للجودة قد حددت فترة تقييم المنشآت بخطتها الزمنية للدورة الخامسة خلال شهر أبريل 2020م، وبسبب جائحة كورونا قررت الجائزة تأجيل عملية التقييم لتبدأ في 15 الشهر الجاري.

جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تبدأ تقييم المنشآت المتنافسة في دورتها "5"
سبق

أعلنت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، عن بدء مرحلة التقييم والتحكيم في الفترة من 15 سبتمبر وحتى 17 أكتوبر 2020م ضمن أعمال دورتها الخامسة.

جاء ذلك بالتزامن مع تنظيم الجائزة لعدد من اللقاءات التفاعلية وورش العمل الافتراضية؛ للتعريف بمراحل التقييم وآليات التحكيم المعتمدة بها.

وأوضحت الجائزة أنها انتهت من اختيار فِرَق العمل عبر تسع ورش عمل حول المملكة وخارجها (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، جازان، دبي)؛ حيث بلغ عدد المقيمين المتقدمين 419 مقيمًا ومقيمة، ليتم اختيار 66 مقيمًا ومقيمة للدورة الخامسة؛ وفقًا لعدد من المعايير والضوابط والعمليات والإجراءات والتي من بينها الاختبارات الفنية والمتخصصة عن مدى العمق المعرفي في النموذج الوطني للتميز المؤسسي وأداة القياس المؤسسي "إتقان"، وعن مدى كفاءة وخبرة المتقدمين من المقيمين في مجال التقييم المؤسسي للمنشآت.

وتتمثل المرحلة الأولى من عمليات التقييم والتحكيم، بتقييم المنشآت المتنافسة مكتبيًّا عن طريق فِرَق التقييم البالغ عددهم 24 فريقًا حسب جدول زمني محدد من خلال استخدام منظومة رقمية "تميز.نت".

وتقوم فِرَق التقييم بتحديد مواضيع الزيارة الميدانية وتصنيفها حسب الأهمية، ومراجعة أنظمة، وممارسات، ونتائج أداء المنشآت من خلال تقارير الجاهزية التي تقدمت بها الشركات لإدارة الجائزة أثناء عملية استقبال طلبات المشارك، وتحليلها باستخدام معايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي وأداة القياس "إتقان".

ويتمثل الهدف من المرحلة الثانية في الزيارة الميدانية، ويكمن في تقييم مدى تطبيق المنشأة لمتطلبات النموذج الوطني للتميز المؤسسي على أرض الواقع باستخدام أداة القياس "إتقان".

أما بخصوص المرحلة الثالثة، فقد أوضحت الجائزة أنها مرحلة التحكيم وفيها يقوم المحكمون من أصحاب الخبرة العالية في مجال الجودة والتميز المؤسسي بمراجعة نتائج فِرَق التقييم، والتأكد من انسجام النتائج مع مبادئ الجودة والتميز المؤسسي، وتطبيق معايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي.

وتتولى الجائزة في المرحلة الرابعة مراجعة صياغة التقارير التعقيبية لكل منشأة، بعد الانتهاء من عملية التحكيم؛ ليكون خارطة طريق للمنشأة لتطوير أدائها المؤسسي من خلال فرص التحسين.

وكانت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة قد أعدت عددًا من الأدلة الإرشادية للمنشآت والمقيمين والمحكمين لهذه المرحلة، والتي تشمل شرحًا للمرحلة وتحديدًا لأهم المبادئ والضوابط التي يجب التحلي بها من جانب المقيم والمحكم في كل دورة من دورات الجائزة، وما هي الاستعدادات التي يجب على المنشآت العمل بها لتوفير البيئة المناسبة لفِرَق التقييم لتسهيل عملية التقييم.

وركزت هذه الأدلة الإرشادية على أهمية تطبيق الاحترازات الوقائية أثناء زيارة المنشآت؛ حيث وجّهت إدارة الجائزة المقيمين بأهمية الحذر عند أداء عملية التقييم واتباع جميع وسائل السلامة.

يشار إلى أن أمانة جائزة الملك عبدالعزيز للجودة قد حددت فترة تقييم المنشآت بخطتها الزمنية للدورة الخامسة خلال شهر أبريل 2020م، وبسبب جائحة كورونا قررت الجائزة تأجيل عملية التقييم لتبدأ في 15 الشهر الجاري.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
02:16 PM

جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تبدأ تقييم المنشآت المتنافسة في دورتها "5"

انتهت من اختيار فِرَق العمل عبر 9 ورش عمل حول المملكة وخارجها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، عن بدء مرحلة التقييم والتحكيم في الفترة من 15 سبتمبر وحتى 17 أكتوبر 2020م ضمن أعمال دورتها الخامسة.

جاء ذلك بالتزامن مع تنظيم الجائزة لعدد من اللقاءات التفاعلية وورش العمل الافتراضية؛ للتعريف بمراحل التقييم وآليات التحكيم المعتمدة بها.

وأوضحت الجائزة أنها انتهت من اختيار فِرَق العمل عبر تسع ورش عمل حول المملكة وخارجها (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، جازان، دبي)؛ حيث بلغ عدد المقيمين المتقدمين 419 مقيمًا ومقيمة، ليتم اختيار 66 مقيمًا ومقيمة للدورة الخامسة؛ وفقًا لعدد من المعايير والضوابط والعمليات والإجراءات والتي من بينها الاختبارات الفنية والمتخصصة عن مدى العمق المعرفي في النموذج الوطني للتميز المؤسسي وأداة القياس المؤسسي "إتقان"، وعن مدى كفاءة وخبرة المتقدمين من المقيمين في مجال التقييم المؤسسي للمنشآت.

وتتمثل المرحلة الأولى من عمليات التقييم والتحكيم، بتقييم المنشآت المتنافسة مكتبيًّا عن طريق فِرَق التقييم البالغ عددهم 24 فريقًا حسب جدول زمني محدد من خلال استخدام منظومة رقمية "تميز.نت".

وتقوم فِرَق التقييم بتحديد مواضيع الزيارة الميدانية وتصنيفها حسب الأهمية، ومراجعة أنظمة، وممارسات، ونتائج أداء المنشآت من خلال تقارير الجاهزية التي تقدمت بها الشركات لإدارة الجائزة أثناء عملية استقبال طلبات المشارك، وتحليلها باستخدام معايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي وأداة القياس "إتقان".

ويتمثل الهدف من المرحلة الثانية في الزيارة الميدانية، ويكمن في تقييم مدى تطبيق المنشأة لمتطلبات النموذج الوطني للتميز المؤسسي على أرض الواقع باستخدام أداة القياس "إتقان".

أما بخصوص المرحلة الثالثة، فقد أوضحت الجائزة أنها مرحلة التحكيم وفيها يقوم المحكمون من أصحاب الخبرة العالية في مجال الجودة والتميز المؤسسي بمراجعة نتائج فِرَق التقييم، والتأكد من انسجام النتائج مع مبادئ الجودة والتميز المؤسسي، وتطبيق معايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي.

وتتولى الجائزة في المرحلة الرابعة مراجعة صياغة التقارير التعقيبية لكل منشأة، بعد الانتهاء من عملية التحكيم؛ ليكون خارطة طريق للمنشأة لتطوير أدائها المؤسسي من خلال فرص التحسين.

وكانت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة قد أعدت عددًا من الأدلة الإرشادية للمنشآت والمقيمين والمحكمين لهذه المرحلة، والتي تشمل شرحًا للمرحلة وتحديدًا لأهم المبادئ والضوابط التي يجب التحلي بها من جانب المقيم والمحكم في كل دورة من دورات الجائزة، وما هي الاستعدادات التي يجب على المنشآت العمل بها لتوفير البيئة المناسبة لفِرَق التقييم لتسهيل عملية التقييم.

وركزت هذه الأدلة الإرشادية على أهمية تطبيق الاحترازات الوقائية أثناء زيارة المنشآت؛ حيث وجّهت إدارة الجائزة المقيمين بأهمية الحذر عند أداء عملية التقييم واتباع جميع وسائل السلامة.

يشار إلى أن أمانة جائزة الملك عبدالعزيز للجودة قد حددت فترة تقييم المنشآت بخطتها الزمنية للدورة الخامسة خلال شهر أبريل 2020م، وبسبب جائحة كورونا قررت الجائزة تأجيل عملية التقييم لتبدأ في 15 الشهر الجاري.

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