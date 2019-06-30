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بالصور.. ولي العهد يزور متحف هورشيما التذكاري للسلام

الْتقى إحدى الناجيات التي سردت مشاهداتها قبل وأثناء وبعد القصف

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في مدينة هيروشيما، متحف هيروشيما التذكاري للسلام.

وتجوّل سموه في أرجاء المتحف؛ حيث شاهد عرضًا مرئيًّا لمدينة هيروشيما قبل القصف بالقنبلة الذرية، وإبان قصفها بالقنبلة في عام 1945م وما خلّفته من دمار شامل.

كما شاهد سموه صورًا تُبَيّن تاريخ مدينة هيروشيما في السابق وخلال الحرب العالمية الثانية، وبعد القصف بالقنبلة الذرية، وكذلك معلومات عن العصر الذري والجهود من أجل السلام الدولي، ونماذج توضح الأضرار التي لحقت بالمدينة، وبعض الشواهد المادية مثل الملابس والساعات، والأمتعة الشخصية الأخرى التي كان يرتديها ضحايا القنبلة، بالإضافة إلى الحياة في المدينة بعد تطورها.

عقب ذلك، توجه سمو ولي العهد إلى صالون المتحف؛ حيث الْتقى إحدى الناجيات من القنبلة، والتي سردت لسموه مشاهداتها قبل وأثناء وبعد القصف بالقنبلة الذرية، كما وقّع سموه في سجل زيارات المتحف.

رافق سمو ولي العهد في زيارة متحف هيروشيما: الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وعدد من الوزراء.

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بالصور.. ولي العهد يزور متحف هورشيما التذكاري للسلام
سبق

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في مدينة هيروشيما، متحف هيروشيما التذكاري للسلام.

وتجوّل سموه في أرجاء المتحف؛ حيث شاهد عرضًا مرئيًّا لمدينة هيروشيما قبل القصف بالقنبلة الذرية، وإبان قصفها بالقنبلة في عام 1945م وما خلّفته من دمار شامل.

كما شاهد سموه صورًا تُبَيّن تاريخ مدينة هيروشيما في السابق وخلال الحرب العالمية الثانية، وبعد القصف بالقنبلة الذرية، وكذلك معلومات عن العصر الذري والجهود من أجل السلام الدولي، ونماذج توضح الأضرار التي لحقت بالمدينة، وبعض الشواهد المادية مثل الملابس والساعات، والأمتعة الشخصية الأخرى التي كان يرتديها ضحايا القنبلة، بالإضافة إلى الحياة في المدينة بعد تطورها.

عقب ذلك، توجه سمو ولي العهد إلى صالون المتحف؛ حيث الْتقى إحدى الناجيات من القنبلة، والتي سردت لسموه مشاهداتها قبل وأثناء وبعد القصف بالقنبلة الذرية، كما وقّع سموه في سجل زيارات المتحف.

رافق سمو ولي العهد في زيارة متحف هيروشيما: الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وعدد من الوزراء.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
12:43 PM
اخر تعديل
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
03:12 PM

بالصور.. ولي العهد يزور متحف هورشيما التذكاري للسلام

الْتقى إحدى الناجيات التي سردت مشاهداتها قبل وأثناء وبعد القصف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
9
20,363

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في مدينة هيروشيما، متحف هيروشيما التذكاري للسلام.

وتجوّل سموه في أرجاء المتحف؛ حيث شاهد عرضًا مرئيًّا لمدينة هيروشيما قبل القصف بالقنبلة الذرية، وإبان قصفها بالقنبلة في عام 1945م وما خلّفته من دمار شامل.

كما شاهد سموه صورًا تُبَيّن تاريخ مدينة هيروشيما في السابق وخلال الحرب العالمية الثانية، وبعد القصف بالقنبلة الذرية، وكذلك معلومات عن العصر الذري والجهود من أجل السلام الدولي، ونماذج توضح الأضرار التي لحقت بالمدينة، وبعض الشواهد المادية مثل الملابس والساعات، والأمتعة الشخصية الأخرى التي كان يرتديها ضحايا القنبلة، بالإضافة إلى الحياة في المدينة بعد تطورها.

عقب ذلك، توجه سمو ولي العهد إلى صالون المتحف؛ حيث الْتقى إحدى الناجيات من القنبلة، والتي سردت لسموه مشاهداتها قبل وأثناء وبعد القصف بالقنبلة الذرية، كما وقّع سموه في سجل زيارات المتحف.

رافق سمو ولي العهد في زيارة متحف هيروشيما: الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وعدد من الوزراء.

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