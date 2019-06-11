مسار رالي #داكار2021.. سيبدأ من #جدة وينتهي بها

المسار الجديد المتنوّع للرالي سوف يضم جوانب تقنية أكثر

كشف منظمو رالي #داكار2021 أن مسار الرالي سيبدأ من #جدة وينتهي بها، حيث إن المسار الجديد المتنوّع والذي يضم جوانب تقنية أكثر، يتحدى المشاركين لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير للرالي.



وقال حساب الرالي على "تويتر"، تزامناً مع المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً لكشف تفاصيل الرالي: تقدم شواطئ البحر اﻷحمر مسرحاً للمنافسات مع ارتفاع زئير المحركات واحتدام المعارك التي لن تُحسم إلا في الثواني الأخيرة.



وشهد المؤتمر وجود الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ويان لومونيير المدير التنفيذي لمنظمة A.S.O، وديفيد كاستيرا مدير سباق رالي داكار.



وقال الأمير خالد بن سلطان الفيصل: "إنه سباق جديد، ومسار جديد. ستكتشفون جزءاً جديداً من المملكة العربية السعودية".

وقال ديفيد كاستيرا: "المسار الكامل لداكار أصبح شبه مكتمل. مع المساعدة الدائمة من أصدقائنا في المملكة العربية السعودية، سنكون جاهزين للانطلاق في يناير.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جميع الإضافات الجديدة التي سيشهدها رالي داكار للمرة الأولى في تاريخه، وكذلك المسار الجديد للرالي ونقطة الانطلاق والنهاية، والعديد من التفاصيل المهمة.