النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شؤون المسجد النبوي" تكثف أعمال التعقيم وغسل السجاد خلال شهر صفر

لتوفير الخدمات كافة للزائرين وضمان سلامتهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية

تحرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال إداراتها المختلفة على تهيئة المسجد النبوي للزوار والمصلين، وذلك ضمن جهودها المستمرة لخدمة مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وكثفت إدارة السجاد التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية أعمالها خلال شهر صفر من عام 1443هـ؛ وذلك لتقديم أرقى وأجود الخدمات المتكاملة لضمان سلامة قاصدي المسجد النبوي، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم؛ لينعموا بالطمأنينة والراحة والسكينة أثناء تأديتهم عبادتهم.

وتفصيلاً، يتم تعقيم السجاد 10 مرات في اليوم الواحد قبل وبعد كل صلاة؛ إذ بلغ عدد مرات تعقيم السجاد في الحرم القديم (الروضة الشريفة) قرابة 1800 مرة باستخدام 10000 لتر من مواد التعقيم. أما داخل التوسعات فقد تجاوزت عمليات التعقيم 500 مرة باستخدام 12000 لتر. كما تمت 450 عملية تعقيم باستخدام 9030 لترًا مستخدمة في تعقيم السجاد في ساحات المسجد النبوي الشريف.

كما تم العمل على غسل 1654 سجادة حرصًا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة. وتم رش المعطر على السجاد في الحرم القديم (الروضة الشريفة) أكثر من 480 مرة بكمية تجاوزت 1500 لتر، وفي التوسعات والساحات قرابة 600 مرة باستخدام 3100 لتر من المعطر.

وعملت إدارة السجاد على تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد بين الأفراد؛ إذ تم وضع علامات التباعد على السجاد التي بلغ عددها 4500 علامة جديدة، و3384 علامة تم إجراء صيانة لها، إضافة إلى القيام بعمل جولات رقابية مخصصة للإجراءات الاحترازية، تجاوزت 645 جولة في أنحاء المسجد النبوي.

يأتي ذلك ضمن حرص الوكالة على تسخير الخدمات كافة للزائرين على أفضل وجه لضمان سلامتهم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر –حفظهم الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شؤون المسجد النبوي" تكثف أعمال التعقيم وغسل السجاد خلال شهر صفر
سبق

تحرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال إداراتها المختلفة على تهيئة المسجد النبوي للزوار والمصلين، وذلك ضمن جهودها المستمرة لخدمة مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وكثفت إدارة السجاد التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية أعمالها خلال شهر صفر من عام 1443هـ؛ وذلك لتقديم أرقى وأجود الخدمات المتكاملة لضمان سلامة قاصدي المسجد النبوي، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم؛ لينعموا بالطمأنينة والراحة والسكينة أثناء تأديتهم عبادتهم.

وتفصيلاً، يتم تعقيم السجاد 10 مرات في اليوم الواحد قبل وبعد كل صلاة؛ إذ بلغ عدد مرات تعقيم السجاد في الحرم القديم (الروضة الشريفة) قرابة 1800 مرة باستخدام 10000 لتر من مواد التعقيم. أما داخل التوسعات فقد تجاوزت عمليات التعقيم 500 مرة باستخدام 12000 لتر. كما تمت 450 عملية تعقيم باستخدام 9030 لترًا مستخدمة في تعقيم السجاد في ساحات المسجد النبوي الشريف.

كما تم العمل على غسل 1654 سجادة حرصًا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة. وتم رش المعطر على السجاد في الحرم القديم (الروضة الشريفة) أكثر من 480 مرة بكمية تجاوزت 1500 لتر، وفي التوسعات والساحات قرابة 600 مرة باستخدام 3100 لتر من المعطر.

وعملت إدارة السجاد على تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد بين الأفراد؛ إذ تم وضع علامات التباعد على السجاد التي بلغ عددها 4500 علامة جديدة، و3384 علامة تم إجراء صيانة لها، إضافة إلى القيام بعمل جولات رقابية مخصصة للإجراءات الاحترازية، تجاوزت 645 جولة في أنحاء المسجد النبوي.

يأتي ذلك ضمن حرص الوكالة على تسخير الخدمات كافة للزائرين على أفضل وجه لضمان سلامتهم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر –حفظهم الله-.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
08:50 PM

"شؤون المسجد النبوي" تكثف أعمال التعقيم وغسل السجاد خلال شهر صفر

لتوفير الخدمات كافة للزائرين وضمان سلامتهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
0
630

تحرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال إداراتها المختلفة على تهيئة المسجد النبوي للزوار والمصلين، وذلك ضمن جهودها المستمرة لخدمة مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وكثفت إدارة السجاد التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية أعمالها خلال شهر صفر من عام 1443هـ؛ وذلك لتقديم أرقى وأجود الخدمات المتكاملة لضمان سلامة قاصدي المسجد النبوي، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم؛ لينعموا بالطمأنينة والراحة والسكينة أثناء تأديتهم عبادتهم.

وتفصيلاً، يتم تعقيم السجاد 10 مرات في اليوم الواحد قبل وبعد كل صلاة؛ إذ بلغ عدد مرات تعقيم السجاد في الحرم القديم (الروضة الشريفة) قرابة 1800 مرة باستخدام 10000 لتر من مواد التعقيم. أما داخل التوسعات فقد تجاوزت عمليات التعقيم 500 مرة باستخدام 12000 لتر. كما تمت 450 عملية تعقيم باستخدام 9030 لترًا مستخدمة في تعقيم السجاد في ساحات المسجد النبوي الشريف.

كما تم العمل على غسل 1654 سجادة حرصًا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة. وتم رش المعطر على السجاد في الحرم القديم (الروضة الشريفة) أكثر من 480 مرة بكمية تجاوزت 1500 لتر، وفي التوسعات والساحات قرابة 600 مرة باستخدام 3100 لتر من المعطر.

وعملت إدارة السجاد على تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد بين الأفراد؛ إذ تم وضع علامات التباعد على السجاد التي بلغ عددها 4500 علامة جديدة، و3384 علامة تم إجراء صيانة لها، إضافة إلى القيام بعمل جولات رقابية مخصصة للإجراءات الاحترازية، تجاوزت 645 جولة في أنحاء المسجد النبوي.

يأتي ذلك ضمن حرص الوكالة على تسخير الخدمات كافة للزائرين على أفضل وجه لضمان سلامتهم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر –حفظهم الله-.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,466
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,900
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,042
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,637

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة