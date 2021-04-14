النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مالي: إغلاق البرلمان بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا بين موظفيه

دعوة للمخالطين بالتوجه لمراكز الفحص الطبي

قرر رئيس البرلمان المالي إغلاق مقر البرلمان؛ وذلك بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الموظفين؛ داعيًا جميع أعضائه الذين خالطوا صاحب الإصابة إلى التوجه لمراكز الفحص الطبي، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحماية.

يُذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي بلغت 87 إصابة.

فيروس كورونا الجديد البرلمان المالي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مالي: إغلاق البرلمان بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا بين موظفيه
سبق

قرر رئيس البرلمان المالي إغلاق مقر البرلمان؛ وذلك بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الموظفين؛ داعيًا جميع أعضائه الذين خالطوا صاحب الإصابة إلى التوجه لمراكز الفحص الطبي، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحماية.

يُذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي بلغت 87 إصابة.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
08:42 AM

مالي: إغلاق البرلمان بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا بين موظفيه

دعوة للمخالطين بالتوجه لمراكز الفحص الطبي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
83

قرر رئيس البرلمان المالي إغلاق مقر البرلمان؛ وذلك بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الموظفين؛ داعيًا جميع أعضائه الذين خالطوا صاحب الإصابة إلى التوجه لمراكز الفحص الطبي، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحماية.

يُذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي بلغت 87 إصابة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,203
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,459
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,036
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,251

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة