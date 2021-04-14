مالي: إغلاق البرلمان بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا بين موظفيه
دعوة للمخالطين بالتوجه لمراكز الفحص الطبي
قرر رئيس البرلمان المالي إغلاق مقر البرلمان؛ وذلك بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الموظفين؛ داعيًا جميع أعضائه الذين خالطوا صاحب الإصابة إلى التوجه لمراكز الفحص الطبي، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحماية.
يُذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي بلغت 87 إصابة.
مالي: إغلاق البرلمان بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا بين موظفيه
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-04-14
قرر رئيس البرلمان المالي إغلاق مقر البرلمان؛ وذلك بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الموظفين؛ داعيًا جميع أعضائه الذين خالطوا صاحب الإصابة إلى التوجه لمراكز الفحص الطبي، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحماية.
يُذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي بلغت 87 إصابة.
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
08:42 AM
مالي: إغلاق البرلمان بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا بين موظفيه
قرر رئيس البرلمان المالي إغلاق مقر البرلمان؛ وذلك بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الموظفين؛ داعيًا جميع أعضائه الذين خالطوا صاحب الإصابة إلى التوجه لمراكز الفحص الطبي، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحماية.
يُذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي بلغت 87 إصابة.