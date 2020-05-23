سجلت السودان 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 16وفاة و63 حالة تعافٍ. وذكرت وزارة الصحة السودانية أنه بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحة إلى 3378 حالة، متضمنة 137 حالة وفاة، و372 حالة تعافٍ.

تسجيل 235 إصابة جديدة بكورونا في السودان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-23 سجلت السودان 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 16وفاة و63 حالة تعافٍ.



وذكرت وزارة الصحة السودانية أنه بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحة إلى 3378 حالة، متضمنة 137 حالة وفاة، و372 حالة تعافٍ.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 11:39 AM

تسجيل 235 إصابة جديدة بكورونا في السودان ارتفع العدد الكلي للحالات بالبلاد إلى 3378 حالة





A A A





0 مشاركة

سجلت السودان 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 16وفاة و63 حالة تعافٍ.



وذكرت وزارة الصحة السودانية أنه بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحة إلى 3378 حالة، متضمنة 137 حالة وفاة، و372 حالة تعافٍ.