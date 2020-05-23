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تسجيل 235 إصابة جديدة بكورونا في السودان

ارتفع العدد الكلي للحالات بالبلاد إلى 3378 حالة

سجلت السودان 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 16وفاة و63 حالة تعافٍ.

وذكرت وزارة الصحة السودانية أنه بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحة إلى 3378 حالة، متضمنة 137 حالة وفاة، و372 حالة تعافٍ.

السودان فيروس كورونا الجديد

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تسجيل 235 إصابة جديدة بكورونا في السودان
سبق

سجلت السودان 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 16وفاة و63 حالة تعافٍ.

وذكرت وزارة الصحة السودانية أنه بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحة إلى 3378 حالة، متضمنة 137 حالة وفاة، و372 حالة تعافٍ.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
11:39 AM

تسجيل 235 إصابة جديدة بكورونا في السودان

ارتفع العدد الكلي للحالات بالبلاد إلى 3378 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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سجلت السودان 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 16وفاة و63 حالة تعافٍ.

وذكرت وزارة الصحة السودانية أنه بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحة إلى 3378 حالة، متضمنة 137 حالة وفاة، و372 حالة تعافٍ.

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