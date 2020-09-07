"كورونا" يرفع عدد مصابيه في العراق إلى 264.684

تسجيل 77 وفاة خلال 24 يومًا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4.314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 264.684 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة العراقية اليوم (الاثنين)، أنها سجلت 77 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7.589.

وأضافت أنها سجّلت 4299 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 202.859 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ إلى اليوم 54.236، منهم 534 يرقدون في العناية المركزة.