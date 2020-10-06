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بوركينا فاسو تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

بلغ إجمالي الإصابات 2184 حالة والوفيات  59 شخصًا

سجّلت بوركينا فاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأفاد بيان لوزارة الصحة، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 2184 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 59 وفاة.

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بوركينا فاسو تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
سبق

سجّلت بوركينا فاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأفاد بيان لوزارة الصحة، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 2184 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 59 وفاة.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
11:21 PM

بوركينا فاسو تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

بلغ إجمالي الإصابات 2184 حالة والوفيات  59 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت بوركينا فاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأفاد بيان لوزارة الصحة، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 2184 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 59 وفاة.

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