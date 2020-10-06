بوركينا فاسو تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجّلت بوركينا فاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وأفاد بيان لوزارة الصحة، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 2184 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 59 وفاة.
سجّلت بوركينا فاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وأفاد بيان لوزارة الصحة، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 2184 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 59 وفاة.
سجّلت بوركينا فاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وأفاد بيان لوزارة الصحة، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 2184 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 59 وفاة.
سجّلت بوركينا فاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وأفاد بيان لوزارة الصحة، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 2184 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 59 وفاة.