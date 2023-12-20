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مدير تعليم ينبع يحذّر الطلبة من السهر والإرهاق خلال وقت الاختبارات

أكّد وضع خطة لضمان سهولة تقديمها

وجه مدير تعليم ينبع محمد بن عبدالله العقيبي، رسالة لأبنائه وبناته الطلبة، شدّد فيها على أهمية تنظيم الوقت والغذاء الجيد، محذرًا لهم من السهر والإرهاق خلال فترة الاختبارات؛ لما له من أثر سلبي.

ودعا "العقيبي" أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى التعاون مع إدارات المدارس، والالتزام بمواعيد انصراف أبنائهم وبناتهم بعد انتهائهم من أداء الاختبارات، راجيًا لهم من الله التوفيق والنجاح.

جاء ذلك بعد أن أكملت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، استعداداتها لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، التي ستنطلق صباح الأحد المقبل؛ حيث سيتقدم للاختبارات ٥٠ ألف طالب وطالبة.

وتأكدت الإدارة من وضع جميع الترتيبات اللازمة للاختبارات لتسير بسهولة ويسر، إلى جانب إعداد خطة إشرافية تشمل 300 مشرف ومشرفة لجميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها؛ لمتابعتها ميدانيًّا مع قائدي وقائدات المدارس، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحلّ الإشكاليات الميدانية التي قد تحدث.

فيما دعا "العقيبي" قيادات المدارس لضرورة تهيئة الأجواء التربوية المناسبة للاختبارات، وتوفير كل ما من شأنه مساعدة الطلبة على أداء الاختبارات بيسر وهدوء وطمأنينة، بعيدًا عن القلق والتوتر المصاحب عادة للاختبارات.

تعليم ينبع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير تعليم ينبع يحذّر الطلبة من السهر والإرهاق خلال وقت الاختبارات
سبق

وجه مدير تعليم ينبع محمد بن عبدالله العقيبي، رسالة لأبنائه وبناته الطلبة، شدّد فيها على أهمية تنظيم الوقت والغذاء الجيد، محذرًا لهم من السهر والإرهاق خلال فترة الاختبارات؛ لما له من أثر سلبي.

ودعا "العقيبي" أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى التعاون مع إدارات المدارس، والالتزام بمواعيد انصراف أبنائهم وبناتهم بعد انتهائهم من أداء الاختبارات، راجيًا لهم من الله التوفيق والنجاح.

جاء ذلك بعد أن أكملت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، استعداداتها لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، التي ستنطلق صباح الأحد المقبل؛ حيث سيتقدم للاختبارات ٥٠ ألف طالب وطالبة.

وتأكدت الإدارة من وضع جميع الترتيبات اللازمة للاختبارات لتسير بسهولة ويسر، إلى جانب إعداد خطة إشرافية تشمل 300 مشرف ومشرفة لجميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها؛ لمتابعتها ميدانيًّا مع قائدي وقائدات المدارس، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحلّ الإشكاليات الميدانية التي قد تحدث.

فيما دعا "العقيبي" قيادات المدارس لضرورة تهيئة الأجواء التربوية المناسبة للاختبارات، وتوفير كل ما من شأنه مساعدة الطلبة على أداء الاختبارات بيسر وهدوء وطمأنينة، بعيدًا عن القلق والتوتر المصاحب عادة للاختبارات.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
09:31 PM

مدير تعليم ينبع يحذّر الطلبة من السهر والإرهاق خلال وقت الاختبارات

أكّد وضع خطة لضمان سهولة تقديمها

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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وجه مدير تعليم ينبع محمد بن عبدالله العقيبي، رسالة لأبنائه وبناته الطلبة، شدّد فيها على أهمية تنظيم الوقت والغذاء الجيد، محذرًا لهم من السهر والإرهاق خلال فترة الاختبارات؛ لما له من أثر سلبي.

ودعا "العقيبي" أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى التعاون مع إدارات المدارس، والالتزام بمواعيد انصراف أبنائهم وبناتهم بعد انتهائهم من أداء الاختبارات، راجيًا لهم من الله التوفيق والنجاح.

جاء ذلك بعد أن أكملت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، استعداداتها لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، التي ستنطلق صباح الأحد المقبل؛ حيث سيتقدم للاختبارات ٥٠ ألف طالب وطالبة.

وتأكدت الإدارة من وضع جميع الترتيبات اللازمة للاختبارات لتسير بسهولة ويسر، إلى جانب إعداد خطة إشرافية تشمل 300 مشرف ومشرفة لجميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها؛ لمتابعتها ميدانيًّا مع قائدي وقائدات المدارس، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحلّ الإشكاليات الميدانية التي قد تحدث.

فيما دعا "العقيبي" قيادات المدارس لضرورة تهيئة الأجواء التربوية المناسبة للاختبارات، وتوفير كل ما من شأنه مساعدة الطلبة على أداء الاختبارات بيسر وهدوء وطمأنينة، بعيدًا عن القلق والتوتر المصاحب عادة للاختبارات.

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