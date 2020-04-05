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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 6752.19 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.7 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 2.50 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 6752.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 278 مليون سهم؛ تقاسمها أكثر من 229 ألف صفقة، سجّلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: باعظيم، بترو رابغ، كيان السعودية، أميانتيت، والإنماء الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الدريس، ميدغلف للتأمين، سيسكو، ساسكو، والبحري، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.47% و6.55%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، أرامكو السعودية، كيان السعودية، بترو رابغ، وسيرا، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، الإنماء، الراجحي، سابك، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، منخفضا 266.38 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 5670.14 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 263 ألف سهم؛ تقاسمتها 775 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية الأسهم المتداولة

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 6752.19 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 2.50 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 6752.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 278 مليون سهم؛ تقاسمها أكثر من 229 ألف صفقة، سجّلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: باعظيم، بترو رابغ، كيان السعودية، أميانتيت، والإنماء الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الدريس، ميدغلف للتأمين، سيسكو، ساسكو، والبحري، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.47% و6.55%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، أرامكو السعودية، كيان السعودية، بترو رابغ، وسيرا، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، الإنماء، الراجحي، سابك، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، منخفضا 266.38 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 5670.14 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 263 ألف سهم؛ تقاسمتها 775 صفقة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
02:29 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 6752.19 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.7 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 2.50 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 6752.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 278 مليون سهم؛ تقاسمها أكثر من 229 ألف صفقة، سجّلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: باعظيم، بترو رابغ، كيان السعودية، أميانتيت، والإنماء الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الدريس، ميدغلف للتأمين، سيسكو، ساسكو، والبحري، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.47% و6.55%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، أرامكو السعودية، كيان السعودية، بترو رابغ، وسيرا، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، الإنماء، الراجحي، سابك، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، منخفضا 266.38 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 5670.14 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 263 ألف سهم؛ تقاسمتها 775 صفقة.

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