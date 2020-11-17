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"المسند": " كتلة باردة" تزحف للسعودية اليوم .. العاصمة 6° في ذروتها

أهاب بالمزارعين أخذ حيطتهم ونبّه لكثير من الحالات الصحية خاصة الصغار

نبّه أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ من كتلة هوائية باردة تنخفض معها درجات الحرارة، تبدأ اليوم وتكون شدتها يومَي الأربعاء والخميس.

وقال "المسند"؛ عبر حسابه في "تويتر": "كتلة هوائية قارية شمالية باردة تتسلل ناحية الأجواء الشمالية لـ #السعودية وتُخفض درجة الحرارة بشكل كبير وتزحف جنوباً خلال اليومين المقبلين".

وأضاف: "شدتها ستكون الأربعاء والخميس، ومتوقع أن تبلغ درجة الحرارة الصغرى في #الرياض 6 درجات، وفي #طريف أقل من 5 درجات .. هذا والله أعلم".

وتابع: "متوقع أن يتشكل #الصقيع على أجزاءٍ من المناطق الشمالية قُبيل نهاية الأسبوع، وعليه نهيب بالمزارعين أخذ حيطتهم، والله الحافظ".

وأردف: قالوا "أول البرد توقاه وآخر البرد تلقاه".. هذا ومن المتوقع أن تخلًف الموجة الباردة المتوقعة هذا الأسبوع الكثير من الحالات الصحية السلبية، خاصة لدى الصغار.

زاد: وقالوا "أول البرد محرق، وآخره مورق.. ويفعل بالأبدان كما يفعل بالأشجار"، وعليه نهيب بالجميع توقي البرد.

حالة الطقس الأرصاد كتلة باردة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند": " كتلة باردة" تزحف للسعودية اليوم .. العاصمة 6° في ذروتها
سبق

نبّه أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ من كتلة هوائية باردة تنخفض معها درجات الحرارة، تبدأ اليوم وتكون شدتها يومَي الأربعاء والخميس.

وقال "المسند"؛ عبر حسابه في "تويتر": "كتلة هوائية قارية شمالية باردة تتسلل ناحية الأجواء الشمالية لـ #السعودية وتُخفض درجة الحرارة بشكل كبير وتزحف جنوباً خلال اليومين المقبلين".

وأضاف: "شدتها ستكون الأربعاء والخميس، ومتوقع أن تبلغ درجة الحرارة الصغرى في #الرياض 6 درجات، وفي #طريف أقل من 5 درجات .. هذا والله أعلم".

وتابع: "متوقع أن يتشكل #الصقيع على أجزاءٍ من المناطق الشمالية قُبيل نهاية الأسبوع، وعليه نهيب بالمزارعين أخذ حيطتهم، والله الحافظ".

وأردف: قالوا "أول البرد توقاه وآخر البرد تلقاه".. هذا ومن المتوقع أن تخلًف الموجة الباردة المتوقعة هذا الأسبوع الكثير من الحالات الصحية السلبية، خاصة لدى الصغار.

زاد: وقالوا "أول البرد محرق، وآخره مورق.. ويفعل بالأبدان كما يفعل بالأشجار"، وعليه نهيب بالجميع توقي البرد.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
09:23 AM

"المسند": " كتلة باردة" تزحف للسعودية اليوم .. العاصمة 6° في ذروتها

أهاب بالمزارعين أخذ حيطتهم ونبّه لكثير من الحالات الصحية خاصة الصغار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّه أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ من كتلة هوائية باردة تنخفض معها درجات الحرارة، تبدأ اليوم وتكون شدتها يومَي الأربعاء والخميس.

وقال "المسند"؛ عبر حسابه في "تويتر": "كتلة هوائية قارية شمالية باردة تتسلل ناحية الأجواء الشمالية لـ #السعودية وتُخفض درجة الحرارة بشكل كبير وتزحف جنوباً خلال اليومين المقبلين".

وأضاف: "شدتها ستكون الأربعاء والخميس، ومتوقع أن تبلغ درجة الحرارة الصغرى في #الرياض 6 درجات، وفي #طريف أقل من 5 درجات .. هذا والله أعلم".

وتابع: "متوقع أن يتشكل #الصقيع على أجزاءٍ من المناطق الشمالية قُبيل نهاية الأسبوع، وعليه نهيب بالمزارعين أخذ حيطتهم، والله الحافظ".

وأردف: قالوا "أول البرد توقاه وآخر البرد تلقاه".. هذا ومن المتوقع أن تخلًف الموجة الباردة المتوقعة هذا الأسبوع الكثير من الحالات الصحية السلبية، خاصة لدى الصغار.

زاد: وقالوا "أول البرد محرق، وآخره مورق.. ويفعل بالأبدان كما يفعل بالأشجار"، وعليه نهيب بالجميع توقي البرد.

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