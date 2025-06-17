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"المياه" ترسي عقود 5 مشاريع خدمات مائية وبيئية بمكة

داخل عدة محافظات بتكلفة تجاوزت 190 مليون ريال

أعلنت شركة المياه الوطنية ترسية وتوقيع خمسة عقود لمشاريع المياه والخدمات البيئية، في عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، بتكلفة تجاوزت 190 مليون ريال.

وقال رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي: هذه العقود تضمنت مشروعات لدعم البنية التحتية لمنظومة خدمات الصرف الصحي، وهي مشروع تنفيذ محطة معالجة للصرف الصحي بمحافظة القنفذة بتكلفة مالية بلغت أكثر من 68 مليون ريال وبسعة 7500 م3/ يوم، ومشروع تنفيذ محطة معالجة للصرف الصحي بمحافظة الليث بتكلفة مالية بلغت أكثر من 68 مليون ريال وبسعة 7500 م3/يوم، ومشروع تنفيذ محطة الرفع وتصريف مياه معالجة الصرف الصحي بمحافظة رابغ بتكلفة مالية تجاوزت 12 مليون ريال، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وحماية البيئية وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المحافظات.

وأضاف: العقود الأخرى تضمنت تعزيز منظومة نقل وتوزيع مياه الشرب المحلاة وهي مشروع تنفيذ الخطوط الناقلة لمياه الشرب من الخزان الاستراتيجي إلى خزانات التوزيع بمحافظة تربة بتكلفة مالية بلغت أكثر من 13 مليون ريال، بهدف إيصال مياه الشرب للعملاء في المحافظة وخدمة 49.501 نسمة، إضافة إلى مشروع إنشاء شبكة المياه بمركز المظيليف بتكلفة تجاوزت 26 مليون ريال، ويخدم 6000 عقار.

وأشار رئيس القطاع الغربي إلى أن هذه المشاريع تأتي تنفيذاً لخطط شركة المياه الوطنية الهادفة لتحقيق مبادرات برنامج التحول الوطني ورفع كفاءة الخدمات المائية والبيئية في منطقة مكة المكرمة وتطويرها وفق أعلى المعايير تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

شركة المياه الوطنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المياه" ترسي عقود 5 مشاريع خدمات مائية وبيئية بمكة
سبق

أعلنت شركة المياه الوطنية ترسية وتوقيع خمسة عقود لمشاريع المياه والخدمات البيئية، في عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، بتكلفة تجاوزت 190 مليون ريال.

وقال رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي: هذه العقود تضمنت مشروعات لدعم البنية التحتية لمنظومة خدمات الصرف الصحي، وهي مشروع تنفيذ محطة معالجة للصرف الصحي بمحافظة القنفذة بتكلفة مالية بلغت أكثر من 68 مليون ريال وبسعة 7500 م3/ يوم، ومشروع تنفيذ محطة معالجة للصرف الصحي بمحافظة الليث بتكلفة مالية بلغت أكثر من 68 مليون ريال وبسعة 7500 م3/يوم، ومشروع تنفيذ محطة الرفع وتصريف مياه معالجة الصرف الصحي بمحافظة رابغ بتكلفة مالية تجاوزت 12 مليون ريال، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وحماية البيئية وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المحافظات.

وأضاف: العقود الأخرى تضمنت تعزيز منظومة نقل وتوزيع مياه الشرب المحلاة وهي مشروع تنفيذ الخطوط الناقلة لمياه الشرب من الخزان الاستراتيجي إلى خزانات التوزيع بمحافظة تربة بتكلفة مالية بلغت أكثر من 13 مليون ريال، بهدف إيصال مياه الشرب للعملاء في المحافظة وخدمة 49.501 نسمة، إضافة إلى مشروع إنشاء شبكة المياه بمركز المظيليف بتكلفة تجاوزت 26 مليون ريال، ويخدم 6000 عقار.

وأشار رئيس القطاع الغربي إلى أن هذه المشاريع تأتي تنفيذاً لخطط شركة المياه الوطنية الهادفة لتحقيق مبادرات برنامج التحول الوطني ورفع كفاءة الخدمات المائية والبيئية في منطقة مكة المكرمة وتطويرها وفق أعلى المعايير تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
04:07 PM

"المياه" ترسي عقود 5 مشاريع خدمات مائية وبيئية بمكة

داخل عدة محافظات بتكلفة تجاوزت 190 مليون ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أعلنت شركة المياه الوطنية ترسية وتوقيع خمسة عقود لمشاريع المياه والخدمات البيئية، في عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، بتكلفة تجاوزت 190 مليون ريال.

وقال رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي: هذه العقود تضمنت مشروعات لدعم البنية التحتية لمنظومة خدمات الصرف الصحي، وهي مشروع تنفيذ محطة معالجة للصرف الصحي بمحافظة القنفذة بتكلفة مالية بلغت أكثر من 68 مليون ريال وبسعة 7500 م3/ يوم، ومشروع تنفيذ محطة معالجة للصرف الصحي بمحافظة الليث بتكلفة مالية بلغت أكثر من 68 مليون ريال وبسعة 7500 م3/يوم، ومشروع تنفيذ محطة الرفع وتصريف مياه معالجة الصرف الصحي بمحافظة رابغ بتكلفة مالية تجاوزت 12 مليون ريال، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وحماية البيئية وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المحافظات.

وأضاف: العقود الأخرى تضمنت تعزيز منظومة نقل وتوزيع مياه الشرب المحلاة وهي مشروع تنفيذ الخطوط الناقلة لمياه الشرب من الخزان الاستراتيجي إلى خزانات التوزيع بمحافظة تربة بتكلفة مالية بلغت أكثر من 13 مليون ريال، بهدف إيصال مياه الشرب للعملاء في المحافظة وخدمة 49.501 نسمة، إضافة إلى مشروع إنشاء شبكة المياه بمركز المظيليف بتكلفة تجاوزت 26 مليون ريال، ويخدم 6000 عقار.

وأشار رئيس القطاع الغربي إلى أن هذه المشاريع تأتي تنفيذاً لخطط شركة المياه الوطنية الهادفة لتحقيق مبادرات برنامج التحول الوطني ورفع كفاءة الخدمات المائية والبيئية في منطقة مكة المكرمة وتطويرها وفق أعلى المعايير تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

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