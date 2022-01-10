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"أخرجوه بسرعة.. القطار قادم".. شاهد اللحظة المرعبة

تَمكّن ضابطان أمريكيان من سحب طيار ينزف دمًا، من طائرة صغيرة سقطت فوق خطوط السكك الحديدية بالقرب من مطار وايتمان في باكويما، أمس الأحد، قبل لحظات من اندفاع قطار نحوها واصطدامه بها.

وقالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس: إن الطائرة الصغيرة تحطمت بالقرب من تقاطع شارع أوزبورن وطريق سان فرناندو في الساعة 2:09 مساء، حسب موقع "روسيا اليوم".

وكانت الطائرة المتضررة جزئيًّا تجثو في مسار قاطرة ميترولينك التي اصطدمت بأقصى سرعة بمؤخرة الطائرة.

وبحسب شهود عيان، كانت الطائرة تتجه جنوبًا وتقترب من مدرج المطار قبل سقوطها على مسار السكة الحديدية.

وتُظهر لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، ضابطين يرفعان الطيار، الذي كان ينزف دمًا، من قمرة القيادة. ثم يصرخان: "هيا اذهب! اذهب! اذهب!" أثناء سحبه بعيدًا عن الحطام، قبل ثوان من ارتطام قاطرة القطار بذيل الطائرة.

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"أخرجوه بسرعة.. القطار قادم".. شاهد اللحظة المرعبة
سبق

تَمكّن ضابطان أمريكيان من سحب طيار ينزف دمًا، من طائرة صغيرة سقطت فوق خطوط السكك الحديدية بالقرب من مطار وايتمان في باكويما، أمس الأحد، قبل لحظات من اندفاع قطار نحوها واصطدامه بها.

وقالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس: إن الطائرة الصغيرة تحطمت بالقرب من تقاطع شارع أوزبورن وطريق سان فرناندو في الساعة 2:09 مساء، حسب موقع "روسيا اليوم".

وكانت الطائرة المتضررة جزئيًّا تجثو في مسار قاطرة ميترولينك التي اصطدمت بأقصى سرعة بمؤخرة الطائرة.

وبحسب شهود عيان، كانت الطائرة تتجه جنوبًا وتقترب من مدرج المطار قبل سقوطها على مسار السكة الحديدية.

وتُظهر لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، ضابطين يرفعان الطيار، الذي كان ينزف دمًا، من قمرة القيادة. ثم يصرخان: "هيا اذهب! اذهب! اذهب!" أثناء سحبه بعيدًا عن الحطام، قبل ثوان من ارتطام قاطرة القطار بذيل الطائرة.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
12:59 PM

"أخرجوه بسرعة.. القطار قادم".. شاهد اللحظة المرعبة

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
2,217

تَمكّن ضابطان أمريكيان من سحب طيار ينزف دمًا، من طائرة صغيرة سقطت فوق خطوط السكك الحديدية بالقرب من مطار وايتمان في باكويما، أمس الأحد، قبل لحظات من اندفاع قطار نحوها واصطدامه بها.

وقالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس: إن الطائرة الصغيرة تحطمت بالقرب من تقاطع شارع أوزبورن وطريق سان فرناندو في الساعة 2:09 مساء، حسب موقع "روسيا اليوم".

وكانت الطائرة المتضررة جزئيًّا تجثو في مسار قاطرة ميترولينك التي اصطدمت بأقصى سرعة بمؤخرة الطائرة.

وبحسب شهود عيان، كانت الطائرة تتجه جنوبًا وتقترب من مدرج المطار قبل سقوطها على مسار السكة الحديدية.

وتُظهر لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، ضابطين يرفعان الطيار، الذي كان ينزف دمًا، من قمرة القيادة. ثم يصرخان: "هيا اذهب! اذهب! اذهب!" أثناء سحبه بعيدًا عن الحطام، قبل ثوان من ارتطام قاطرة القطار بذيل الطائرة.

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