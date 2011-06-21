النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التقني والمهني" تعلن رغبتها في شغل عدد من الوظائف بـ"التعاقد"

للرجال والنساء من خلال المسابقة الوظيفية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رغبتها بالتعاقد من خلال المسابقة الوظيفية لسد احتياجها في عدد من المنشآت التدريبية (رجال ونساء) لعدد من التخصصات التدريبية.

ودعت الراغبين من المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم على الوظائف اعتباراً من اليوم الأحد حتى يوم السبت، الموافق 1442/11/16هـ من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة قسم (وظائف)، والحرص على طباعة رقم الطلب والاحتفاظ به وإرفاقه مع أصول المؤهلات والخبرات عند موعد حضور المقابلة.

وأوضحت المؤسسة أنه وبعد عملية الترشيح على الوظائف المعلنة وفي حال اعتذار أحد المرشحين الأساسيين عن الوظيفة فإنه لن يتم عرض تلك الوظيفة والتي قد يكون مقرها هي رغبة أحد المرشحين الأساسيين ممن سبق ترشيحهم وسيتم عرضها مباشرة على المرشح الاحتياطي حتى لا يؤثر ذلك على سرعة عملية سد الاحتياج.

وأضافت أن جميع الوظائف يشترط لها بأن تكون طبيعة دراسة المؤهلات انتظامًا وبتفرغ كلي وأن يكون مؤهل البكالوريوس بدرجة (Honours) وليس (Ordinary) في الدول التي يوجد لديها هذا التنظيم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التقني والمهني" تعلن رغبتها في شغل عدد من الوظائف بـ"التعاقد"
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رغبتها بالتعاقد من خلال المسابقة الوظيفية لسد احتياجها في عدد من المنشآت التدريبية (رجال ونساء) لعدد من التخصصات التدريبية.

ودعت الراغبين من المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم على الوظائف اعتباراً من اليوم الأحد حتى يوم السبت، الموافق 1442/11/16هـ من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة قسم (وظائف)، والحرص على طباعة رقم الطلب والاحتفاظ به وإرفاقه مع أصول المؤهلات والخبرات عند موعد حضور المقابلة.

وأوضحت المؤسسة أنه وبعد عملية الترشيح على الوظائف المعلنة وفي حال اعتذار أحد المرشحين الأساسيين عن الوظيفة فإنه لن يتم عرض تلك الوظيفة والتي قد يكون مقرها هي رغبة أحد المرشحين الأساسيين ممن سبق ترشيحهم وسيتم عرضها مباشرة على المرشح الاحتياطي حتى لا يؤثر ذلك على سرعة عملية سد الاحتياج.

وأضافت أن جميع الوظائف يشترط لها بأن تكون طبيعة دراسة المؤهلات انتظامًا وبتفرغ كلي وأن يكون مؤهل البكالوريوس بدرجة (Honours) وليس (Ordinary) في الدول التي يوجد لديها هذا التنظيم.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
07:45 PM

"التقني والمهني" تعلن رغبتها في شغل عدد من الوظائف بـ"التعاقد"

للرجال والنساء من خلال المسابقة الوظيفية

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
3,101

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رغبتها بالتعاقد من خلال المسابقة الوظيفية لسد احتياجها في عدد من المنشآت التدريبية (رجال ونساء) لعدد من التخصصات التدريبية.

ودعت الراغبين من المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم على الوظائف اعتباراً من اليوم الأحد حتى يوم السبت، الموافق 1442/11/16هـ من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة قسم (وظائف)، والحرص على طباعة رقم الطلب والاحتفاظ به وإرفاقه مع أصول المؤهلات والخبرات عند موعد حضور المقابلة.

وأوضحت المؤسسة أنه وبعد عملية الترشيح على الوظائف المعلنة وفي حال اعتذار أحد المرشحين الأساسيين عن الوظيفة فإنه لن يتم عرض تلك الوظيفة والتي قد يكون مقرها هي رغبة أحد المرشحين الأساسيين ممن سبق ترشيحهم وسيتم عرضها مباشرة على المرشح الاحتياطي حتى لا يؤثر ذلك على سرعة عملية سد الاحتياج.

وأضافت أن جميع الوظائف يشترط لها بأن تكون طبيعة دراسة المؤهلات انتظامًا وبتفرغ كلي وأن يكون مؤهل البكالوريوس بدرجة (Honours) وليس (Ordinary) في الدول التي يوجد لديها هذا التنظيم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,689
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,169
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,315
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,922

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة