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"علماء باكستان" لحكومة قطر: كفوا عن المهاترات وعودوا لرشدكم

"الأشرفي: "الحج عبادة لا ينبغي تحويلها لمعترك سياسي

طالب رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ الدكتور طاهر محمود الأشرفي الحكومة القطرية وإعلامها بالكف عن المهاترات والمزاعم التي تدعيها بمنع السعودية الحجاج القطريين من أداء مناسك الحج والعمرة، واصفا تلك الادعاءات بالكاذبة والعارية من الصحة.

وأضاف الدكتور الأشرفي أن الحجاج القطريين تمت مشاهدتهم العام الماضي ضيوفاً على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج ، فكفوا عن المهاترات وارجعوا إلى رشدكم إن كنتم تعقلون .

وأوضح الأشرفي أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام وعبادة ولا ينبغي أن يحول إلى معترك سياسي للنيل من سيادة وأمن السعودية التي ضربت أروع الأمثلة في خدمة الحرمين الشريفين لعقود متواصلة كانت محل تقدير من جميع المسلمين في العالم.

وجدد "الأشرفي" تأسفه الشديد أن يتحدث النظام القطري بلسان ملالي إيران، بالرغم من أنه يعي جيداً أن المملكة هي الملاذ الآمن له والحصن الواقي للأمة العربية والإسلامية من شرور الفتن والإرهاب الصفوي الذي يحاول اختطاف وتغيير وطمس هوية الأمة المسلمة.

ودعا "الأشرفي" قطر إلى الكف عن المناورات الإعلامية الفاشلة التي تديرها "قناة الجزيرة" التي وصفها بمصدرة الإرهاب والثورات للنيل من أمن بلاد الحرمين والتشكيك بقدرتها على إدارة الحج وخدمة الحجاج والمعتمرين، مؤكداً وقوف العلماء والمسلمين حول العالم مع المملكة العربية السعودية وقيادتها في الدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين والتصدي لأي مؤامرة تستهدف قبلة المسلمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"علماء باكستان" لحكومة قطر: كفوا عن المهاترات وعودوا لرشدكم
سبق

طالب رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ الدكتور طاهر محمود الأشرفي الحكومة القطرية وإعلامها بالكف عن المهاترات والمزاعم التي تدعيها بمنع السعودية الحجاج القطريين من أداء مناسك الحج والعمرة، واصفا تلك الادعاءات بالكاذبة والعارية من الصحة.

وأضاف الدكتور الأشرفي أن الحجاج القطريين تمت مشاهدتهم العام الماضي ضيوفاً على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج ، فكفوا عن المهاترات وارجعوا إلى رشدكم إن كنتم تعقلون .

وأوضح الأشرفي أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام وعبادة ولا ينبغي أن يحول إلى معترك سياسي للنيل من سيادة وأمن السعودية التي ضربت أروع الأمثلة في خدمة الحرمين الشريفين لعقود متواصلة كانت محل تقدير من جميع المسلمين في العالم.

وجدد "الأشرفي" تأسفه الشديد أن يتحدث النظام القطري بلسان ملالي إيران، بالرغم من أنه يعي جيداً أن المملكة هي الملاذ الآمن له والحصن الواقي للأمة العربية والإسلامية من شرور الفتن والإرهاب الصفوي الذي يحاول اختطاف وتغيير وطمس هوية الأمة المسلمة.

ودعا "الأشرفي" قطر إلى الكف عن المناورات الإعلامية الفاشلة التي تديرها "قناة الجزيرة" التي وصفها بمصدرة الإرهاب والثورات للنيل من أمن بلاد الحرمين والتشكيك بقدرتها على إدارة الحج وخدمة الحجاج والمعتمرين، مؤكداً وقوف العلماء والمسلمين حول العالم مع المملكة العربية السعودية وقيادتها في الدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين والتصدي لأي مؤامرة تستهدف قبلة المسلمين

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
07:00 PM

"علماء باكستان" لحكومة قطر: كفوا عن المهاترات وعودوا لرشدكم

"الأشرفي: "الحج عبادة لا ينبغي تحويلها لمعترك سياسي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
5,520

طالب رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ الدكتور طاهر محمود الأشرفي الحكومة القطرية وإعلامها بالكف عن المهاترات والمزاعم التي تدعيها بمنع السعودية الحجاج القطريين من أداء مناسك الحج والعمرة، واصفا تلك الادعاءات بالكاذبة والعارية من الصحة.

وأضاف الدكتور الأشرفي أن الحجاج القطريين تمت مشاهدتهم العام الماضي ضيوفاً على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج ، فكفوا عن المهاترات وارجعوا إلى رشدكم إن كنتم تعقلون .

وأوضح الأشرفي أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام وعبادة ولا ينبغي أن يحول إلى معترك سياسي للنيل من سيادة وأمن السعودية التي ضربت أروع الأمثلة في خدمة الحرمين الشريفين لعقود متواصلة كانت محل تقدير من جميع المسلمين في العالم.

وجدد "الأشرفي" تأسفه الشديد أن يتحدث النظام القطري بلسان ملالي إيران، بالرغم من أنه يعي جيداً أن المملكة هي الملاذ الآمن له والحصن الواقي للأمة العربية والإسلامية من شرور الفتن والإرهاب الصفوي الذي يحاول اختطاف وتغيير وطمس هوية الأمة المسلمة.

ودعا "الأشرفي" قطر إلى الكف عن المناورات الإعلامية الفاشلة التي تديرها "قناة الجزيرة" التي وصفها بمصدرة الإرهاب والثورات للنيل من أمن بلاد الحرمين والتشكيك بقدرتها على إدارة الحج وخدمة الحجاج والمعتمرين، مؤكداً وقوف العلماء والمسلمين حول العالم مع المملكة العربية السعودية وقيادتها في الدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين والتصدي لأي مؤامرة تستهدف قبلة المسلمين

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