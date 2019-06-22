"القحطاني" يحصل على الدكتوراه من أمريكا

حصل عايض بن سعد بن محيا القحطاني على درجة الدكتوراه في هندسة الحاسب الآلي من جامعة كاليفورنيا أرفاين بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد الدكتور عايض القحطاني عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود قسم هندسة الحاسب من الشباب السعودي الطموح المتميز، إذ حصل قبل ذلك على درجة الماجسيتر بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ودرجة البكالوريوس بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك سعود، كلاهما في تخصص هندسة الحاسب الآلي.

وسبق للدكتور عايض العمل بكبرى الشركات السعودية في مجال تقنية المعلومات، حيث سبق له الالتحاق بشركة الإلكترونيات المتقدمة وشركة العلم لأمن المعلومات.

"سبق" تبارك للدكتور القحطاني وتتمنى له مزيدًا من التفوق والنجاح.