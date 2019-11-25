"عيساوي" مريض نفسي مفقود من 10 أيام بشرق الرياض

الجهات الأمنية تواصل البحث عنه

ناشدت أسرة المواطن "محمد عيسى عيساوي" بالبحث عنه، وذلك بعد فقدانه منذ 10 أيام شرق الرياض.

وقال شقيقه لـ"سبق": إن "محمد" يعاني من أمراض نفسية مزمنة، ويسكن مع والدته بشرق الرياض، حيث إنه خرج من المنزل منذ 10 أيام إلى جهة غير معلومة. وبين أن الجهات الأمنية مازالت تواصل البحث عنه.

للتواصل: 0502894153 - 0566921517.