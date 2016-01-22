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النوم بجوار "يقطينة" يعالج الصرع.. أكذوبة كشفتها "الغذاء والدواء"

الهيئة أكدت أن المعلومات الواردة في الفيديو المتداول غير صحيحة

كشفت هيئة "الغذاء والدواء" حقيقة الفيديو المتداول الذي يزعم علاج الصرع باليقطين، مؤكدة عدم وجود حقائق علمية تُثبت صحته.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": مقطع الفيديو المتداول يزعم أن القرع "اليقطين" يعالج الصرع والشحنات الكهربائية في الجسم، عن طريق تقشيره والنوم بجانبه.

وأضافت: الحقيقة أن المعلومات الواردة في المقطع غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقيقة علمية.

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النوم بجوار "يقطينة" يعالج الصرع.. أكذوبة كشفتها "الغذاء والدواء"
سبق

كشفت هيئة "الغذاء والدواء" حقيقة الفيديو المتداول الذي يزعم علاج الصرع باليقطين، مؤكدة عدم وجود حقائق علمية تُثبت صحته.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": مقطع الفيديو المتداول يزعم أن القرع "اليقطين" يعالج الصرع والشحنات الكهربائية في الجسم، عن طريق تقشيره والنوم بجانبه.

وأضافت: الحقيقة أن المعلومات الواردة في المقطع غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقيقة علمية.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
03:54 PM

النوم بجوار "يقطينة" يعالج الصرع.. أكذوبة كشفتها "الغذاء والدواء"

الهيئة أكدت أن المعلومات الواردة في الفيديو المتداول غير صحيحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,252

كشفت هيئة "الغذاء والدواء" حقيقة الفيديو المتداول الذي يزعم علاج الصرع باليقطين، مؤكدة عدم وجود حقائق علمية تُثبت صحته.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": مقطع الفيديو المتداول يزعم أن القرع "اليقطين" يعالج الصرع والشحنات الكهربائية في الجسم، عن طريق تقشيره والنوم بجانبه.

وأضافت: الحقيقة أن المعلومات الواردة في المقطع غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقيقة علمية.

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