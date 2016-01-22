وأضافت: الحقيقة أن المعلومات الواردة في المقطع غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقيقة علمية.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": مقطع الفيديو المتداول يزعم أن القرع "اليقطين" يعالج الصرع والشحنات الكهربائية في الجسم، عن طريق تقشيره والنوم بجانبه.

كشفت هيئة "الغذاء والدواء" حقيقة الفيديو المتداول الذي يزعم علاج الصرع باليقطين، مؤكدة عدم وجود حقائق علمية تُثبت صحته.

النوم بجوار "يقطينة" يعالج الصرع.. أكذوبة كشفتها "الغذاء والدواء" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-22 كشفت هيئة "الغذاء والدواء" حقيقة الفيديو المتداول الذي يزعم علاج الصرع باليقطين، مؤكدة عدم وجود حقائق علمية تُثبت صحته. وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": مقطع الفيديو المتداول يزعم أن القرع "اليقطين" يعالج الصرع والشحنات الكهربائية في الجسم، عن طريق تقشيره والنوم بجانبه. وأضافت: الحقيقة أن المعلومات الواردة في المقطع غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقيقة علمية.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440 03:54 PM

النوم بجوار "يقطينة" يعالج الصرع.. أكذوبة كشفتها "الغذاء والدواء" الهيئة أكدت أن المعلومات الواردة في الفيديو المتداول غير صحيحة





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كشفت هيئة "الغذاء والدواء" حقيقة الفيديو المتداول الذي يزعم علاج الصرع باليقطين، مؤكدة عدم وجود حقائق علمية تُثبت صحته.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": مقطع الفيديو المتداول يزعم أن القرع "اليقطين" يعالج الصرع والشحنات الكهربائية في الجسم، عن طريق تقشيره والنوم بجانبه.

وأضافت: الحقيقة أن المعلومات الواردة في المقطع غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقيقة علمية.