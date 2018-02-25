أدى زحام السيارات في طريق القدية (المدخل الغربي لمدينة الرياض) لتوقُّف السيارات لكيلومترات عدة؛ ما حدا بعدد من المواطنين العالقين في الطريق للمناشدة عبر "سبق" لوضع حل من أجل عدم تكرار المشكلة في كل مناسبة، وذلك من خلال زيادة المسارات عند نقطة التفتيش. وقال عدد من المواطنين العالقين في اتصال بـ"سبق": طريق القدية طريق واسع، يتكون من خمسة مسارات، ولكن عند نقطة التفتيش في مدخل مدينة الرياض الغربي يضيق الطريق ليتحول إلى ثلاثة مسارات؛ ما يتسبب في الازدحام في كل مناسبة. وأضافوا: مساء اليوم تسبب تزامن دخول المتنزهين خلال الأجواء الممطرة والموظفين القادمين من المحافظات شمال مدينة الرياض في ازدحام شديد، بلغ كيلومترات عدة؛ وأدى ذلك لتوقُّف السير في أحيان كثيرة؛ ما أخَّر المسافرين بسبب بطء الحركة المرورية في الطريق. وأضافوا: نناشد المسؤولين توسعة المسارات عند نقطة التفتيش؛ لتكون خمسة مسارات؛ لتكون مسارات الطريق نفسها؛ وذلك لاستيعاب المركبات والسيارات المتجهة لمدينة الرياض، ولاسيما في المناسبات وأوقات عودة الموظفين من إجازة نهاية الأسبوع.

زحام السيارات يمتد إلى كيلومترات بطريق "قدية الرياض" فلاح الجوفان سبق 2018-02-25 أدى زحام السيارات في طريق القدية (المدخل الغربي لمدينة الرياض) لتوقُّف السيارات لكيلومترات عدة؛ ما حدا بعدد من المواطنين العالقين في الطريق للمناشدة عبر "سبق" لوضع حل من أجل عدم تكرار المشكلة في كل مناسبة، وذلك من خلال زيادة المسارات عند نقطة التفتيش.



وقال عدد من المواطنين العالقين في اتصال بـ"سبق": طريق القدية طريق واسع، يتكون من خمسة مسارات، ولكن عند نقطة التفتيش في مدخل مدينة الرياض الغربي يضيق الطريق ليتحول إلى ثلاثة مسارات؛ ما يتسبب في الازدحام في كل مناسبة.



وأضافوا: مساء اليوم تسبب تزامن دخول المتنزهين خلال الأجواء الممطرة والموظفين القادمين من المحافظات شمال مدينة الرياض في ازدحام شديد، بلغ كيلومترات عدة؛ وأدى ذلك لتوقُّف السير في أحيان كثيرة؛ ما أخَّر المسافرين بسبب بطء الحركة المرورية في الطريق.



وأضافوا: نناشد المسؤولين توسعة المسارات عند نقطة التفتيش؛ لتكون خمسة مسارات؛ لتكون مسارات الطريق نفسها؛ وذلك لاستيعاب المركبات والسيارات المتجهة لمدينة الرياض، ولاسيما في المناسبات وأوقات عودة الموظفين من إجازة نهاية الأسبوع.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 12:09 AM

زحام السيارات يمتد إلى كيلومترات بطريق "قدية الرياض" مواطنون: في كل مناسبة تتكرر المشكلة.. والحل في زيادة المسارات





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أدى زحام السيارات في طريق القدية (المدخل الغربي لمدينة الرياض) لتوقُّف السيارات لكيلومترات عدة؛ ما حدا بعدد من المواطنين العالقين في الطريق للمناشدة عبر "سبق" لوضع حل من أجل عدم تكرار المشكلة في كل مناسبة، وذلك من خلال زيادة المسارات عند نقطة التفتيش.



وقال عدد من المواطنين العالقين في اتصال بـ"سبق": طريق القدية طريق واسع، يتكون من خمسة مسارات، ولكن عند نقطة التفتيش في مدخل مدينة الرياض الغربي يضيق الطريق ليتحول إلى ثلاثة مسارات؛ ما يتسبب في الازدحام في كل مناسبة.



وأضافوا: مساء اليوم تسبب تزامن دخول المتنزهين خلال الأجواء الممطرة والموظفين القادمين من المحافظات شمال مدينة الرياض في ازدحام شديد، بلغ كيلومترات عدة؛ وأدى ذلك لتوقُّف السير في أحيان كثيرة؛ ما أخَّر المسافرين بسبب بطء الحركة المرورية في الطريق.



وأضافوا: نناشد المسؤولين توسعة المسارات عند نقطة التفتيش؛ لتكون خمسة مسارات؛ لتكون مسارات الطريق نفسها؛ وذلك لاستيعاب المركبات والسيارات المتجهة لمدينة الرياض، ولاسيما في المناسبات وأوقات عودة الموظفين من إجازة نهاية الأسبوع.