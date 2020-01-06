"زعلة" يترأس الاجتماع التنسيقي لمناقشة خطة الوقاية من حمى الضنك بصامطة

اختتم بإنشاء غرفة عمليات مشتركة لاستقبال البلاغات ومتابعة الحالات المبلغ عنها

ترأس محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، صباح اليوم الاثنين، بقاعة الاجتماعات بالمحافظة الاجتماع التنسيقي بين اللجان والجهات الحكومية ذات العلاقة لمناقشة خطة الوقاية من حمى الضنك بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور رئيس مركز السهي عبدالله بن أحمد السهلي ومساعد رئيس مركز القفل راجح حربان آل حيدر ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وناقش الاجتماع الاستعدادات الواجب اتخاذها من كل جهة حكومية خلال موسم انتشار البعوض وتحديد دور كل جهة من الجهات المعنية والسيطرة ومنع وفادة الأمراض من الدول المجاورة والإنذار المبكر عند تسجيل أي حالات وبائية.

وبحث الاجتماع التنسيق بين الجهات المعنية لمنع انتشار الأمراض والأوبئة كما حددت مهام كل من مستشفى صامطة العام والقطاع الجنوبي الصحي ومركز نواقل المرض وبلديات "صامطة، القفل، السهي" وفرع الزراعة.

وأكد زعلة على الجهات المعنية بأهمية تضافر الجهود واستمرار التنسيق والتعاون فيما بينها.

واختتم الاجتماع بإنشاء غرفة للعمليات المشتركة على أرض الواقع مقرها بلدية صامطة لاستقبال البلاغات، مكونة من "مركز نواقل المرض والبلديات والزراعة، كما تهدف إلى وضع خط سير للمناطق المستهدفة بأعمال المكافحة تلتزم به جميع الجهات والمتابعة والرصد الحشري ومتابعة الحالات المبلغ عنها ومكافحة أماكن الحالات المبلغ عنها والمواقع ذات الكثافة الحشرية العالية وعمل جولة ميدانية والإفادة بتقرير مفصل عن المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها والحالات المشتبه بها ومعالجة الوضع وبشكل عاجل.