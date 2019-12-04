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بالأسماء.. "الصحة" تعلن ترشُّح 1059 مواطنًا ومواطنة للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية

ابتداءً من يوم الأحد القادم وحتى الخميس لاستكمال إجراءات ترشحهم

دعت وزارة الصحة 1059 مواطنًا ومواطنة من المتقدّمين والمتقدّمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 2019/11/10م على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني؛ لمراجعة أيٍّ من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات الصحية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 2019/12/8م وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2019/12/12م؛ لاستكمال إجراءات ترشحهم.


وأشارت "الصحة" إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتّضحت أحقيتهم في الترشح وفقًا لنقاط: المؤهل، والأقدمية، والرغبات المكانية، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشُّح، سيعدّ ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

واشترطت "الصحة" على المرشحين والمرشحات اصطحاب الوثائق التالية: أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحًا فيها: التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، إضافة إلى أن الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل وشهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات اضغط هنا

وزارة الصحة لائحة الوظائف الصحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأسماء.. "الصحة" تعلن ترشُّح 1059 مواطنًا ومواطنة للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية
سبق

دعت وزارة الصحة 1059 مواطنًا ومواطنة من المتقدّمين والمتقدّمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 2019/11/10م على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني؛ لمراجعة أيٍّ من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات الصحية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 2019/12/8م وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2019/12/12م؛ لاستكمال إجراءات ترشحهم.


وأشارت "الصحة" إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتّضحت أحقيتهم في الترشح وفقًا لنقاط: المؤهل، والأقدمية، والرغبات المكانية، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشُّح، سيعدّ ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

واشترطت "الصحة" على المرشحين والمرشحات اصطحاب الوثائق التالية: أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحًا فيها: التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، إضافة إلى أن الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل وشهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات اضغط هنا

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
06:29 PM

بالأسماء.. "الصحة" تعلن ترشُّح 1059 مواطنًا ومواطنة للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية

ابتداءً من يوم الأحد القادم وحتى الخميس لاستكمال إجراءات ترشحهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت وزارة الصحة 1059 مواطنًا ومواطنة من المتقدّمين والمتقدّمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 2019/11/10م على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني؛ لمراجعة أيٍّ من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات الصحية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 2019/12/8م وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2019/12/12م؛ لاستكمال إجراءات ترشحهم.


وأشارت "الصحة" إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتّضحت أحقيتهم في الترشح وفقًا لنقاط: المؤهل، والأقدمية، والرغبات المكانية، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشُّح، سيعدّ ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

واشترطت "الصحة" على المرشحين والمرشحات اصطحاب الوثائق التالية: أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحًا فيها: التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، إضافة إلى أن الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل وشهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات اضغط هنا

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