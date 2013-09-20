سعر "برنت" ينخفض بنسبة 1.71 %

يتداول عند 74.05 دولار للبرميل

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 1.29 دولار أمريكي؛ ما يعادل 1.71 %، ليتداول عند 74.05 دولار أمريكي للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 2.01 %، ليستقر عند 70.38 دولار أمريكي للبرميل.