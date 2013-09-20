سعر "برنت" ينخفض بنسبة 1.71 %
يتداول عند 74.05 دولار للبرميل
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 1.29 دولار أمريكي؛ ما يعادل 1.71 %، ليتداول عند 74.05 دولار أمريكي للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 2.01 %، ليستقر عند 70.38 دولار أمريكي للبرميل.
سعر "برنت" ينخفض بنسبة 1.71 %
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-20
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 1.29 دولار أمريكي؛ ما يعادل 1.71 %، ليتداول عند 74.05 دولار أمريكي للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 2.01 %، ليستقر عند 70.38 دولار أمريكي للبرميل.
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
01:57 PM
سعر "برنت" ينخفض بنسبة 1.71 %
يتداول عند 74.05 دولار للبرميل
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 1.29 دولار أمريكي؛ ما يعادل 1.71 %، ليتداول عند 74.05 دولار أمريكي للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 2.01 %، ليستقر عند 70.38 دولار أمريكي للبرميل.