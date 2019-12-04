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أول اجتماع لإدارة التدريب التقني والمهني وجمعية المدربين السعوديين

لبحث الشراكة والتعاون بين الجهتين

عقد الأربعاء في مقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، الاجتماع الأول بين الإدارة وجمعية المدربين السعوديين.

بحث الاجتماع الشراكة والتعاون بين الجهتين، ومناقشة أهداف الجمعية وسبل دعمها في ظل الإمكانيات المتاحة، والتعريف بأعضاء المجلس الجديد للجمعية، وخلق قنوات تواصل وتفاعل لخدمة الجمعية والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة.

حضر اللقاء رئيس الجمعية المستشار علي عبد الغفور حلواني، والمدير التنفيذي سعد الشبيلي، والمشرف على اللجنة الإعلامية عبد الله محمد الغامدي، والممثل المالي للجمعية محمد حسان.

من جانبه، أعرب المدير العام لإدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بين عقيل بن كدسة، عن سعادته بهذا الاجتماع ودور الجمعية في خدمة المجتمع، ودراسة ما ترفعه الجمعية من مشاريع وأفكار.

كما رحب نائب المدير العام د.سعيد الزبيدي، ومدير عام شؤون الوحدات التدريبية خالد طواب، ومدير إدارة التدريب الأهلي عادل الغامدي، بالتعاون مع الجمعية في تحقيق أهدافها وتذليل الصعوبات التي تواجها في ظل الإمكانيات المتاحة.

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أول اجتماع لإدارة التدريب التقني والمهني وجمعية المدربين السعوديين
سبق

عقد الأربعاء في مقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، الاجتماع الأول بين الإدارة وجمعية المدربين السعوديين.

بحث الاجتماع الشراكة والتعاون بين الجهتين، ومناقشة أهداف الجمعية وسبل دعمها في ظل الإمكانيات المتاحة، والتعريف بأعضاء المجلس الجديد للجمعية، وخلق قنوات تواصل وتفاعل لخدمة الجمعية والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة.

حضر اللقاء رئيس الجمعية المستشار علي عبد الغفور حلواني، والمدير التنفيذي سعد الشبيلي، والمشرف على اللجنة الإعلامية عبد الله محمد الغامدي، والممثل المالي للجمعية محمد حسان.

من جانبه، أعرب المدير العام لإدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بين عقيل بن كدسة، عن سعادته بهذا الاجتماع ودور الجمعية في خدمة المجتمع، ودراسة ما ترفعه الجمعية من مشاريع وأفكار.

كما رحب نائب المدير العام د.سعيد الزبيدي، ومدير عام شؤون الوحدات التدريبية خالد طواب، ومدير إدارة التدريب الأهلي عادل الغامدي، بالتعاون مع الجمعية في تحقيق أهدافها وتذليل الصعوبات التي تواجها في ظل الإمكانيات المتاحة.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
07:59 PM

أول اجتماع لإدارة التدريب التقني والمهني وجمعية المدربين السعوديين

لبحث الشراكة والتعاون بين الجهتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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عقد الأربعاء في مقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، الاجتماع الأول بين الإدارة وجمعية المدربين السعوديين.

بحث الاجتماع الشراكة والتعاون بين الجهتين، ومناقشة أهداف الجمعية وسبل دعمها في ظل الإمكانيات المتاحة، والتعريف بأعضاء المجلس الجديد للجمعية، وخلق قنوات تواصل وتفاعل لخدمة الجمعية والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة.

حضر اللقاء رئيس الجمعية المستشار علي عبد الغفور حلواني، والمدير التنفيذي سعد الشبيلي، والمشرف على اللجنة الإعلامية عبد الله محمد الغامدي، والممثل المالي للجمعية محمد حسان.

من جانبه، أعرب المدير العام لإدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بين عقيل بن كدسة، عن سعادته بهذا الاجتماع ودور الجمعية في خدمة المجتمع، ودراسة ما ترفعه الجمعية من مشاريع وأفكار.

كما رحب نائب المدير العام د.سعيد الزبيدي، ومدير عام شؤون الوحدات التدريبية خالد طواب، ومدير إدارة التدريب الأهلي عادل الغامدي، بالتعاون مع الجمعية في تحقيق أهدافها وتذليل الصعوبات التي تواجها في ظل الإمكانيات المتاحة.

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