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رابط "الفورمز" يتعثر في استقبال الطلاب مع أول أيام الاختبار

بسبب ضغط سيرفرات الموقع.. وحالة ارتباك بين الطلاب

واجه عدد من طلاب التعليم العام صعوبة في الدخول الاختبار، وذلك عبر منصة "مدرستي" عبر تطبيق التيمز، وذلك بسبب الضغط الذي تعرضت له سيرفرات الموقع، بحسب الرسالة التي تظهر على الشاشة؛ مما تسبب في إرباك للطلاب والطالبات.

يذكر أن مشكلة تعليق رابط الاختبار عبر الفورمز قد تكررت نفسه للطلاب العام الماضي عند إجراء الاختبارات عبر الفورمز؛ مما احدث إرباكًا للطلاب وأولياء الأمور، الذين تساءلوا عن تكرار حدوث مثل هذا الخطأ الذي وقع العام الماضي، وهل سيتكرر في الأيام القادمة رغم أن اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية تعقد حضوريًا، وليست عبر المنصة؛ مما يشكل ضغطًا أقل مقارنة بالعام الماضي.

جدير بالإشارة أن المشكلة استمرت لأكثر من نصف ساعة؛ حيث لم يستطع عدد من الطلاب أداء الاختبار.

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رابط "الفورمز" يتعثر في استقبال الطلاب مع أول أيام الاختبار
سبق

واجه عدد من طلاب التعليم العام صعوبة في الدخول الاختبار، وذلك عبر منصة "مدرستي" عبر تطبيق التيمز، وذلك بسبب الضغط الذي تعرضت له سيرفرات الموقع، بحسب الرسالة التي تظهر على الشاشة؛ مما تسبب في إرباك للطلاب والطالبات.

يذكر أن مشكلة تعليق رابط الاختبار عبر الفورمز قد تكررت نفسه للطلاب العام الماضي عند إجراء الاختبارات عبر الفورمز؛ مما احدث إرباكًا للطلاب وأولياء الأمور، الذين تساءلوا عن تكرار حدوث مثل هذا الخطأ الذي وقع العام الماضي، وهل سيتكرر في الأيام القادمة رغم أن اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية تعقد حضوريًا، وليست عبر المنصة؛ مما يشكل ضغطًا أقل مقارنة بالعام الماضي.

جدير بالإشارة أن المشكلة استمرت لأكثر من نصف ساعة؛ حيث لم يستطع عدد من الطلاب أداء الاختبار.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
05:04 PM

رابط "الفورمز" يتعثر في استقبال الطلاب مع أول أيام الاختبار

بسبب ضغط سيرفرات الموقع.. وحالة ارتباك بين الطلاب

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
827

واجه عدد من طلاب التعليم العام صعوبة في الدخول الاختبار، وذلك عبر منصة "مدرستي" عبر تطبيق التيمز، وذلك بسبب الضغط الذي تعرضت له سيرفرات الموقع، بحسب الرسالة التي تظهر على الشاشة؛ مما تسبب في إرباك للطلاب والطالبات.

يذكر أن مشكلة تعليق رابط الاختبار عبر الفورمز قد تكررت نفسه للطلاب العام الماضي عند إجراء الاختبارات عبر الفورمز؛ مما احدث إرباكًا للطلاب وأولياء الأمور، الذين تساءلوا عن تكرار حدوث مثل هذا الخطأ الذي وقع العام الماضي، وهل سيتكرر في الأيام القادمة رغم أن اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية تعقد حضوريًا، وليست عبر المنصة؛ مما يشكل ضغطًا أقل مقارنة بالعام الماضي.

جدير بالإشارة أن المشكلة استمرت لأكثر من نصف ساعة؛ حيث لم يستطع عدد من الطلاب أداء الاختبار.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,580
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,195
38 مليار ..

38 مليار ..

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