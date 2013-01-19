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"نقل الكهرباء" تعلن تصنيع أول دفعة من محولات القدرة الكهربائية داخل المملكة

9 محولات قدرة 67 ميجا فولت أمبير .. والسعدي: خطوة على طريق التوطين

كشفت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء التابعة للشركة السعودية للكهرباء، عن الانتهاء من تصنيع الدفعة الأولى من محولات القدرة الكهربائية بشكل كامل داخل المملكة من قبل مصنع محولات الطاقة السعودية.

وتم الإعلان عن هذا الإنجاز وتصنيع 9 محولات قدرة 67 ميجا فولت أمبير، والتي سيتم تركيبها لدعم منظومة الشبكة الكهربائية ذات الجهد العالي خلال الحفل الذي نظّمته شركة محولات الطاقة السعودية، بالتعاون مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء اليوم الخميس بهذه المناسبة في الدمام، في مقر المصنع الذي تملكه شركة محولات الطاقة السعودية المملوكة لشركة الصناعات الكهربائية.

وتعتبر هذه المحولات الدفعة الأولى ضمن عقد شراء من مصنع محولات الطاقة السعودية، الذي يعتبر أحد أهم بنود اتفاقية الشراكة مع المصنع، والتي أبرمت من خلال برنامج "الشراكات الاستراتيجية" في الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، والذي يهدف إلى نقل العلاقة بين الشركة وكبار المصنعين إلى علاقة استراتيجية تجعل من المملكة محوراً رئيساً في صناعات الجهد العالي والفائق على مستوى الشرق الأوسط.

من جانبه أشاد نائب الرئيس للهندسة بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس وليد السعدي، بهذا الإنجاز، معتبراً أن تصنيع محولات من هذا النوع داخل المملكة يمثل نقلة مهمة لتعزيز توطين صناعة الطاقة الكهربائية في المملكة.

وأكد السعدي أن المحولات اجتازت بنجاح جميع اختبارات الجودة بأحد المختبرات العالمية، وفقاً للمواصفات العالمية ومتطلبات الشركة؛ مما جعل المصنع مؤهّلاً لدى الشركة السعودية للكهرباء، وخاصة أن هذه المحولات تعتبر من أوائل محولات القدرة التي تتم صناعتها محليّاً، كما أن مصنع شركة محولات الطاقة السعودية يعتبر هو المصنع الوحيد حاليّاً في المملكة الذي يقوم بصناعة محولات القدرة حتى 100 ميجا فولت أمبير.

وأشاد بدور الشركة المصنعة بالتعاون مع برنامج "بناء" التابع للشركة السعودية للكهرباء، الخاص بتوطين الصناعة في المساهمة في زيادة المحتوى المحلي ودعم سلاسل الإمداد، وفي تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، والمساهمة في التدريب التعاوني مع الكليات والجامعات، ودعم الشباب السعودي بالتنسيق مع هذه الجامعات، التي من بينها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الأمير محمد بن فهد، والكلية التقنية، وكلية الجبيل الصناعية، ومعهد الجبيل الصناعي.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لمصنع محولات الطاقة، حسام الشيخ؛ إلى أن 20% من المواد المستخدمة في تصنيع المحولات المنتجة يتم تأمينها من المصانع المحلية في كثير من الأحيان، في ظل حرص "السعودية للكهرباء" على الاستفادة من الموارد المحلية ودعم الصناعات الوطنية، ونقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نقل الكهرباء" تعلن تصنيع أول دفعة من محولات القدرة الكهربائية داخل المملكة
سبق

كشفت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء التابعة للشركة السعودية للكهرباء، عن الانتهاء من تصنيع الدفعة الأولى من محولات القدرة الكهربائية بشكل كامل داخل المملكة من قبل مصنع محولات الطاقة السعودية.

وتم الإعلان عن هذا الإنجاز وتصنيع 9 محولات قدرة 67 ميجا فولت أمبير، والتي سيتم تركيبها لدعم منظومة الشبكة الكهربائية ذات الجهد العالي خلال الحفل الذي نظّمته شركة محولات الطاقة السعودية، بالتعاون مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء اليوم الخميس بهذه المناسبة في الدمام، في مقر المصنع الذي تملكه شركة محولات الطاقة السعودية المملوكة لشركة الصناعات الكهربائية.

وتعتبر هذه المحولات الدفعة الأولى ضمن عقد شراء من مصنع محولات الطاقة السعودية، الذي يعتبر أحد أهم بنود اتفاقية الشراكة مع المصنع، والتي أبرمت من خلال برنامج "الشراكات الاستراتيجية" في الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، والذي يهدف إلى نقل العلاقة بين الشركة وكبار المصنعين إلى علاقة استراتيجية تجعل من المملكة محوراً رئيساً في صناعات الجهد العالي والفائق على مستوى الشرق الأوسط.

من جانبه أشاد نائب الرئيس للهندسة بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس وليد السعدي، بهذا الإنجاز، معتبراً أن تصنيع محولات من هذا النوع داخل المملكة يمثل نقلة مهمة لتعزيز توطين صناعة الطاقة الكهربائية في المملكة.

وأكد السعدي أن المحولات اجتازت بنجاح جميع اختبارات الجودة بأحد المختبرات العالمية، وفقاً للمواصفات العالمية ومتطلبات الشركة؛ مما جعل المصنع مؤهّلاً لدى الشركة السعودية للكهرباء، وخاصة أن هذه المحولات تعتبر من أوائل محولات القدرة التي تتم صناعتها محليّاً، كما أن مصنع شركة محولات الطاقة السعودية يعتبر هو المصنع الوحيد حاليّاً في المملكة الذي يقوم بصناعة محولات القدرة حتى 100 ميجا فولت أمبير.

وأشاد بدور الشركة المصنعة بالتعاون مع برنامج "بناء" التابع للشركة السعودية للكهرباء، الخاص بتوطين الصناعة في المساهمة في زيادة المحتوى المحلي ودعم سلاسل الإمداد، وفي تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، والمساهمة في التدريب التعاوني مع الكليات والجامعات، ودعم الشباب السعودي بالتنسيق مع هذه الجامعات، التي من بينها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الأمير محمد بن فهد، والكلية التقنية، وكلية الجبيل الصناعية، ومعهد الجبيل الصناعي.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لمصنع محولات الطاقة، حسام الشيخ؛ إلى أن 20% من المواد المستخدمة في تصنيع المحولات المنتجة يتم تأمينها من المصانع المحلية في كثير من الأحيان، في ظل حرص "السعودية للكهرباء" على الاستفادة من الموارد المحلية ودعم الصناعات الوطنية، ونقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
02:20 PM

"نقل الكهرباء" تعلن تصنيع أول دفعة من محولات القدرة الكهربائية داخل المملكة

9 محولات قدرة 67 ميجا فولت أمبير .. والسعدي: خطوة على طريق التوطين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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كشفت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء التابعة للشركة السعودية للكهرباء، عن الانتهاء من تصنيع الدفعة الأولى من محولات القدرة الكهربائية بشكل كامل داخل المملكة من قبل مصنع محولات الطاقة السعودية.

وتم الإعلان عن هذا الإنجاز وتصنيع 9 محولات قدرة 67 ميجا فولت أمبير، والتي سيتم تركيبها لدعم منظومة الشبكة الكهربائية ذات الجهد العالي خلال الحفل الذي نظّمته شركة محولات الطاقة السعودية، بالتعاون مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء اليوم الخميس بهذه المناسبة في الدمام، في مقر المصنع الذي تملكه شركة محولات الطاقة السعودية المملوكة لشركة الصناعات الكهربائية.

وتعتبر هذه المحولات الدفعة الأولى ضمن عقد شراء من مصنع محولات الطاقة السعودية، الذي يعتبر أحد أهم بنود اتفاقية الشراكة مع المصنع، والتي أبرمت من خلال برنامج "الشراكات الاستراتيجية" في الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، والذي يهدف إلى نقل العلاقة بين الشركة وكبار المصنعين إلى علاقة استراتيجية تجعل من المملكة محوراً رئيساً في صناعات الجهد العالي والفائق على مستوى الشرق الأوسط.

من جانبه أشاد نائب الرئيس للهندسة بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس وليد السعدي، بهذا الإنجاز، معتبراً أن تصنيع محولات من هذا النوع داخل المملكة يمثل نقلة مهمة لتعزيز توطين صناعة الطاقة الكهربائية في المملكة.

وأكد السعدي أن المحولات اجتازت بنجاح جميع اختبارات الجودة بأحد المختبرات العالمية، وفقاً للمواصفات العالمية ومتطلبات الشركة؛ مما جعل المصنع مؤهّلاً لدى الشركة السعودية للكهرباء، وخاصة أن هذه المحولات تعتبر من أوائل محولات القدرة التي تتم صناعتها محليّاً، كما أن مصنع شركة محولات الطاقة السعودية يعتبر هو المصنع الوحيد حاليّاً في المملكة الذي يقوم بصناعة محولات القدرة حتى 100 ميجا فولت أمبير.

وأشاد بدور الشركة المصنعة بالتعاون مع برنامج "بناء" التابع للشركة السعودية للكهرباء، الخاص بتوطين الصناعة في المساهمة في زيادة المحتوى المحلي ودعم سلاسل الإمداد، وفي تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، والمساهمة في التدريب التعاوني مع الكليات والجامعات، ودعم الشباب السعودي بالتنسيق مع هذه الجامعات، التي من بينها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الأمير محمد بن فهد، والكلية التقنية، وكلية الجبيل الصناعية، ومعهد الجبيل الصناعي.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لمصنع محولات الطاقة، حسام الشيخ؛ إلى أن 20% من المواد المستخدمة في تصنيع المحولات المنتجة يتم تأمينها من المصانع المحلية في كثير من الأحيان، في ظل حرص "السعودية للكهرباء" على الاستفادة من الموارد المحلية ودعم الصناعات الوطنية، ونقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة.

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