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"الغاز والتصنيع": على المستهلك التمسُّك بحقه في استلام أسطوانة نظيفة

الشركة تقود مبادرة نظافة الأسطوانات بتوجيه من وزارة الطاقة

تلقت شركة الغاز والتصنيع الأهلية توجيهًا من وزارة الطاقة بتكثيف جهودها لمتابعة وفرة الغاز المنزلي، ووصوله إلى المستهلك النهائي بالشكل اللائق. وتعمل الشركة وفق مبادرة، تتمثل في تنظيف أسطوانات الغاز، ومتابعة قيام موزعي الغاز بدورهم في تنظيف الأسطوانات، وتقديمها للمستهلك بشكل ملائم.

وأكدت "شركة الغاز" أن تمسُّك المستهلك النهائي بحقه في استلام أسطوانة نظيفة، والمحافظة على نظافتها، سيساعد في نجاح هذه المبادرة من خلال التزام الأطراف كافة بمسؤولياتهم؛ وبالتالي ضمان استمرارية بقاء الأسطوانة نظيفة للمستهلك النهائي.

وتواصلت الشركة مع الجهات المعنية لتكثيف الرقابة على المطاعم والمخابز بشكل خاص؛ وذلك للتأكد من قيامهم بتداول الأسطوانات بشكل آمن وسليم. مؤكدة أن تعاون الأطراف كافة سيؤدي لوصول الأسطوانة للمستهلك النهائي في حالة جيدة ونظيفة بشكل مستدام.

وأشارت إلى أنها تثمن لوزارة الطاقة توجيهاتها ودعمها لكل ما يُسهم في تحسين مستوى الخدمة، والارتقاء بها.

شركة الغاز والتصنيع الأهلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغاز والتصنيع": على المستهلك التمسُّك بحقه في استلام أسطوانة نظيفة
سبق

تلقت شركة الغاز والتصنيع الأهلية توجيهًا من وزارة الطاقة بتكثيف جهودها لمتابعة وفرة الغاز المنزلي، ووصوله إلى المستهلك النهائي بالشكل اللائق. وتعمل الشركة وفق مبادرة، تتمثل في تنظيف أسطوانات الغاز، ومتابعة قيام موزعي الغاز بدورهم في تنظيف الأسطوانات، وتقديمها للمستهلك بشكل ملائم.

وأكدت "شركة الغاز" أن تمسُّك المستهلك النهائي بحقه في استلام أسطوانة نظيفة، والمحافظة على نظافتها، سيساعد في نجاح هذه المبادرة من خلال التزام الأطراف كافة بمسؤولياتهم؛ وبالتالي ضمان استمرارية بقاء الأسطوانة نظيفة للمستهلك النهائي.

وتواصلت الشركة مع الجهات المعنية لتكثيف الرقابة على المطاعم والمخابز بشكل خاص؛ وذلك للتأكد من قيامهم بتداول الأسطوانات بشكل آمن وسليم. مؤكدة أن تعاون الأطراف كافة سيؤدي لوصول الأسطوانة للمستهلك النهائي في حالة جيدة ونظيفة بشكل مستدام.

وأشارت إلى أنها تثمن لوزارة الطاقة توجيهاتها ودعمها لكل ما يُسهم في تحسين مستوى الخدمة، والارتقاء بها.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
11:43 PM

"الغاز والتصنيع": على المستهلك التمسُّك بحقه في استلام أسطوانة نظيفة

الشركة تقود مبادرة نظافة الأسطوانات بتوجيه من وزارة الطاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقت شركة الغاز والتصنيع الأهلية توجيهًا من وزارة الطاقة بتكثيف جهودها لمتابعة وفرة الغاز المنزلي، ووصوله إلى المستهلك النهائي بالشكل اللائق. وتعمل الشركة وفق مبادرة، تتمثل في تنظيف أسطوانات الغاز، ومتابعة قيام موزعي الغاز بدورهم في تنظيف الأسطوانات، وتقديمها للمستهلك بشكل ملائم.

وأكدت "شركة الغاز" أن تمسُّك المستهلك النهائي بحقه في استلام أسطوانة نظيفة، والمحافظة على نظافتها، سيساعد في نجاح هذه المبادرة من خلال التزام الأطراف كافة بمسؤولياتهم؛ وبالتالي ضمان استمرارية بقاء الأسطوانة نظيفة للمستهلك النهائي.

وتواصلت الشركة مع الجهات المعنية لتكثيف الرقابة على المطاعم والمخابز بشكل خاص؛ وذلك للتأكد من قيامهم بتداول الأسطوانات بشكل آمن وسليم. مؤكدة أن تعاون الأطراف كافة سيؤدي لوصول الأسطوانة للمستهلك النهائي في حالة جيدة ونظيفة بشكل مستدام.

وأشارت إلى أنها تثمن لوزارة الطاقة توجيهاتها ودعمها لكل ما يُسهم في تحسين مستوى الخدمة، والارتقاء بها.

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