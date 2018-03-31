جازان.. "أمل" تبدأ حملتها "أنا أتغير" للتوعية بأضرار القات

بالتعاون مع أمانة جازان وهيئة الأمر بالمعروف

‬أطلقت جمعية "أمل" للتوعية بأضرار القات، حملتها الإعلامية "أنا أتغير"، للتوعية بأضرار القات في مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف المنصات الإعلامية.

جاء ذلك بالتعاون مع أمانة منطقة جازان، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

تأتي هذه الحملة التوعوية ضمن خطة برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢١م، الهادفة إلى بيان أضرار القات على الفرد والمجتمع بأساليب متعددة تشمل جميع الفئات وتستهدف كل الشرائح.

وبدأت الجمعية حملتها عبر نشر عدد من اللوحات التوعوية على الطرقات في مدينة جيزان، وجميع محافظات المنطقة، تحمل رسائل توعوية.